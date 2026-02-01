Jenny Martinez transforma el hogar con su herencia mexicana

De los recuerdos de la cocina de su madre en Chapala, Jalisco, a los hogares de millones de estadounidenses, Jenny Martinez ha convertido su amor por la cultura mexicana en una colección de hogar que celebra la tradición y el diseño moderno.

Durante más de dos años, la chef y creadora de TikTok ha trabajado junto a JCPenney para desarrollar utensilios de cocina y artículos para el hogar que no solo sean funcionales, sino también vibrantes y llenos de personalidad. Hoy, con la colección ampliada Jenny Martinez Home Collection, lleva su visión a cada rincón de la casa, desde la cocina hasta el dormitorio y el baño.

“Si bien la cocina siempre ha sido el corazón de mi hogar, ahora estoy llevando esa misma pasión e inspiración a cada rincón de la casa”, dice Jenny Martinez, estrella de TikTok con más de 3,7 millones de seguidores. “Me encanta celebrar mi herencia mexicana compartiendo mis recetas favoritas con mis seguidores, pero la cultura es mucho más que eso: es un estilo de vida”.

Colchas y cojines con diferentes colores y estilos son parte de la colección./Cortesía JCPenney

La colección incluye ropa de cama, mantas, cojines, tapetes, accesorios de baño y utensilios de cocina, todos con estampados y colores vibrantes que recuerdan a los azulejos y la cerámica de la cocina de su madre.

“Todo empezó con un tile, con una de esas piecitas muy similares a las de la cocina de mi mamá”, comparte Jenny, quien trabajó junto a un diseñador para crear piezas únicas. “Quería algo que tu abuelita tuviera en su cama, pero moderno, con colores actuales”.

Los diseños recrean el estilo mexicano tradicional mezclándolo con lo moderno./Cortesía JC Penney

Entre los artículos destacan molcajetes auténticos, ollas de barro, platos y bowls tipo cazuelita, pensados para el uso diario.

“Hasta puedes poner pan recién hecho, un bolillo o un baguette. Todo se usa, todo se toca”, dice Jenny, enfatizando la funcionalidad y el toque artesanal de la colección.

Con más de 60 piezas actualmente disponibles y precios desde 17,99 dólares, la colección permite combinar y superponer los elementos fácilmente. Jenny describe la filosofía detrás de la línea: “Lo que quiero es embellecer tu hogar, que se vea moderno, pero que también tenga raíces y corazón”.

Entre los artículos destacan molcajetes auténticos, ollas de barro, platos y bowls tipo cazuelita, pensados para el uso diario./Cortesía JC Penney

La Jenny Martinez Home Collection no solo lleva el estilo mexicano a los hogares estadounidenses, sino que también ofrece una opción accesible y moderna para quienes buscan un diseño con identidad, color y tradición cultural en cada rincón de su casa.

La colección ya está disponible en tiendas JCPenney seleccionadas y en línea en jcpenney.com.