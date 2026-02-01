Luka Dončić celebra elección de Bad Bunny para show de medio tiempo en el Super Bowl

En medio de toda la controversia que generó el anuncio de Bad Bunny como estrella encargada del show de medio tiempo del Super Bowl LX, la estrella de Los Angeles Lakers, Luka Dončić, apoyó la decisión.

El pasado sábado, Dončić habló en rueda de prensa antes del partido ante New York Knicks y tras la victoria del viernes frente a Washington Wizards.

El esloveno fue directamente preguntando por un reportero sobre su opinión ante la elección de Bad Bunny para cantar en el show de medio tiempo del Super Bowl que se jugará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

“Creo que es muy bueno”, dijo Dončić. “Tengo muchas ganas de verlo, principalmente porque es él. Lo escucho mucho, así que no puedo esperar a verlo”, contestó el jugador de los Lakers.

Reporter: Bad Bunny is going to perform at halftime. I believe he’s your friend, what do you think about a latino performing for the halftime show?



Luka: I think it’s really good. I’m really looking forward to seeing him mainly because it’s him. I listen to him a lot so I can’t… pic.twitter.com/iEWLPrbt5M — Luka Updates (@LukaUpdates) January 31, 2026

La opinión de Dončić se suma a un debate que ha dividido opiniones y han trascendido incluso a lo político luego de que el pasado 28 de septiembre la NFL eligiera a Benito Antonio Martínez Ocasio como artista principal para el show de medio tiempo del Super Bowl 2026.

Entre las críticas está incluida la del presidente Donald Trump, quien confirmó recientemente que no asistirá al Super Bowl LX en California.

Trump dijo a finales de 2025 en una entrevista en la cadena de noticias Newsmax que “nunca había oído hablar” de Bad Bunny y calificó la elección como “ridícula”.

“No sé quién es (…) no sé por qué lo están haciendo. Es, como, una locura. Y luego culpan a algún promotor que contrataron para recoger el entretenimiento. Creo que es absolutamente ridículo”, opinó.

La relación entre Luka Dončić y Bad Bunny

Aunque no se conocen en persona, Luka Dončić y Bad Bunny sostienen una conexión que van desde los elogios públicos hasta rimas dentro de las canciones del boricua.

Dončić ha sido nombrado en un par de temas del cantante puertorriqueño. Uno de ellos es la ‘La Jumpa’, canción en la que Bad Bunny menciona al exjugador de Dallas Mavericks y una de sus jugadas estrellas: el step back.

Otro tema en el que aparece el esloveno es el llamado 25/8. Específicamente en la frase “Luka Dončić, no hay manera que yo falle”.



Sigue leyendo:

· NFL y Bad Bunny cierran colaboración comercial para artículos de colección del Super Bowl 2026

· Trump dice que no asistirá al Super Bowl porque el estadio “está demasiado lejos”

· NFL anuncia a Green Day para abrir el Super Bowl LX