Nueva York recupera más de 5 millones de dólares para repartidores tras sancionar a Uber Eats, Fantuan y HungryPanda

La ciudad de Nueva York anunció la recuperación de más de $5 millones de dólares en restituciones y sanciones laborales contra tres grandes aplicaciones de reparto —Uber Eats, Fantuan y HungryPanda— por violar la ley del salario mínimo para repartidores, informó el gobierno municipal.

El anuncio fue realizado por el alcalde Zohran Mamdani junto al comisionado del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador, Sam Levine, quienes detallaron que los pagos beneficiarán a más de 49,000 repartidores afectados por prácticas ilegales.

En total, las empresas acordaron pagar $5,195,000 dólares en restituciones, multas civiles y daños.

Además, Uber Eats se comprometió a reincorporar a los trabajadores desactivados injustamente entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, lo que podría impactar a hasta 10,000 personas.

“En el primer mes de esta administración hemos dejado claro que hay cero tolerancia con la explotación laboral y el abuso corporativo”, afirmó el alcalde Mamdani, quien sostuvo que el acuerdo “marca una línea roja” frente a empresas que se benefician de prácticas ilegales a costa de los trabajadores.

Por su parte, Sam Levine señaló que el caso demuestra el fin de una etapa en la que grandes corporaciones se lucraban pagando salarios por debajo de la ley. Destacó asimismo que la ciudad impuso sanciones para enviar un mensaje disuasorio claro.

Según detalló el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador, Uber Eats pagará $3,150,000 dólares en restitución a más de 48,000 repartidores, además de $350,000 dólares en multas, tras comprobarse que no pagó el salario mínimo por el tiempo invertido en viajes cancelados.

Fantuan abonará más de $468,000 dólares a 285 trabajadores y $52,000 dólares en sanciones, mientras que HungryPanda pagará $1,068,672 dólares en restituciones a más de 1,000 repartidores y $106,327 dólares en multas.

Las autoridades atribuyeron estos resultados a los sistemas de monitoreo de cumplimiento del departamento, que combinan reportes mensuales obligatorios de las plataformas con contacto directo con los trabajadores, lo que permite detectar y corregir infracciones con rapidez.

El acuerdo fue celebrado por legisladores estatales y concejales de la ciudad. La senadora Kristen González afirmó que Nueva York “no permitirá que las corporaciones infrinjan la ley y se aprovechen de la clase trabajadora”, mientras que el concejal Harvey Epstein calificó el resultado como “una victoria frente a la avaricia corporativa”.

La concejal Jen Gutiérrez subrayó que el caso es resultado de la organización de los repartidores y de un sistema de control dispuesto a exigir responsabilidades reales. Ligia Guallpa, directora del Proyecto de Justicia Laboral y cofundadora de Los Deliveristas Unidos, agregó que la magnitud del acuerdo confirma que la explotación “no era accidental, sino parte del modelo de negocio”.

A inicios de mes, el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador presentó una demanda contra Motoclick y envió advertencias a más de 60 empresas, incluidas DoorDash, Grubhub e Instacart, para exigir el cumplimiento de las normas vigentes.

Entre ellas figuran leyes que amplían el salario mínimo, refuerzan la transparencia salarial, garantizan pagos semanales, mejoran el acceso a baños y prohíben diseños engañosos que reducen las propinas, prácticas que según un informe reciente costaron a los repartidores $550 millones de dólares y que ahora son ilegales.

Actualmente, la Tasa Mínima de Pago para repartidores, establecida en 2021, ha elevado el salario promedio por hora sin reducir las entregas. La ciudad informó que esta tasa aumentará a $22.13 dólares por hora a partir del 1 de abril de 2026, tras un ajuste por inflación del 3.2%.

