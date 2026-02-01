Premios Grammy 2026: Todos los ganadores y los mejores momentos de la noche
Kendrick Lamar fue el artista más nominado de los premios Grammy 2026 con un total de nueve menciones
Este domingo se celebró la edición 68 de los premios Grammy 2026 y la ceremonia de premiación estuvo llena de sorpresas. El evento se celebró en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, donde decenas de artistas asistieron al magno evento de la música.
El rapero Kendrick Lamar comenzó la noche liderando la lista de nominación con un total de nueve menciones, seguido de Lady Gaga con siete. Bad Bunny, Sabrina Carpenter y Leon Thomas les siguen con seis menciones cada uno.
Durante la entrega de premios previa a la ceremonia, Kendrick Lamar ganó tres premios Grammy. El rapero triunfó en las categorías Mejor canción de rap melódica por ‘Luther’, Mejor Canción de Rap fue para ‘Tv off’ y Mejor Performance Chains & Whips de Clipse & Kendrick Lamar. Al comenzar la premiación, Lamar triunfó en la categoría de Mejor Álbum de Rap acumulando 26 premios Grammy en su carrera, superando el récord que ostentaba el rapero Jay-Z quien contaba con 25 gramófonos.
Bad Bunny ganó su primer Grammy de la noche por su canción ‘EoO’ en la categoría Mejor Performance de Música Global.
Álbum del año
- “DeBÍ TiRAR MáS FOToS,” Bad Bunny
- “SWAG,” Justin Bieber
- “Man’s Best Friend,” Sabrina Carpenter
- “Let God Sort Em Out,” Clipse, Pusha T and Malice
- “Mayhem,” Lady Gaga
- “GNX,” Kendrick Lamar
- “MUTT,” Leon Thomas
- “CHROMAKOPIA,” Tyler, the Creator
Canción del año
- “Abracadabra,” Lady Gaga
- “Anxiety,” Doechii
- “DtMF,” Bad Bunny
- “Golden,” KPop Demon Hunters
- “luther,” Kendrick Lamar w/ SZA
- “Manchild,” Sabrina Carpenter
- “WILDFLOWER,” Billie Eilish
Grabación del año
- “DtMF,” Bad Bunny
- “Manchild,” Sabrina Carpenter
- “Anxiety,” Doechii
- “WILDFLOWER,” Billie Eilish
- “Abracadabra,” Lady Gaga
- “luther,” Kendrick Lamar w/ SZA
- “The Subway,” Chappell Roan
- “APT.” Rosé and Bruno Mars
Mejor nuevo artista
- Olivia Dean
- Katseye
- The Marias
- Addison Rae
- sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Mejor interpretación solista de pop
- “Daises,” Justin Bieber
- “Manchild,” Sabrina Carpenter
- “Disease,” Lady Gaga
- “The Subway,” Chappell Roan
- “Messy,” Lola Young
Mejor interpretación pop de dúo/grupo
- “Defying Gravity,” Cynthia Erivo and Ariana Grande
- “Golden,” HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
- “Gabriela,” Katseye
- “APT.” Rosé and Bruno Mars
- “30 for 30,” SZA w/ Kendrick Lamar
Mejor álbum de rock latino o alternativo
- “Genes Rebeldes”, Aterciopelados
- “ASTROPICAL”, Bomba Estéreo, Rawayana
- “Papota”, CA7RIEL & Paco Amoroso – GANADOR
- “ALGORHYTHM”, Los Wizzards
- “Novela”, Fito Páez
Mejor álbum de música mexicana
- “Mala mía”, Fuerza Regida, Grupo Frontera
- “Y lo que viene”, Grupo Frontera
- “Sin rodeos”, Paola Jara
- “Palabra de to’s seca”, Carín León – GANADOR
- “Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande – En Vivo”, Bobby Pulido
Mejor interpretación de música global
- “EoO”, Bad Bunny – GANADOR
- “Cantando en el Camino”, Ciro Hurtado
- “Jerusalema”, Angélique Kidjo
- “Inmigrante Y Que”, Yeisy Rojas
- “Shrini’s Dream – Live”, Shakti
- “Daybreak”, Anoushka Shankar con Alam Khan & Sarathy Korwar
Mejor álbum latino tropical
- “Fotografías”, Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta
- “Raíces”, Gloria Estefan – GANADORA
- “Clásicos 1.0”, Grupo Niche
- “Bingo”, Alain Pérez
- “Debut y Segunda Tanda, Vol. 2”, Gilberto Santa Rosa
Mejor álbum de rap
- “Let God Sort Em Out,” Clipse, Pusha T and Malice
- “Glorious,” GloRilla
- “God Does Like Ugly,” JID
- “GNX,” Kendrick Lamar (GANADOR)
- “Chromakopia,” Tyler, The Creator
Mejor interpretación de rap
- “Outside,” Cardi B
- “Chains & Whips,” Clipse, Pusha T & Malice f/ Kendrick Lamar & Pharrell Williams
- “Anxiety,” Doechii
- “tv off,” Kenrick Lamar f/Lefty Gunplay
- “Darling, I,” Tyler, the Creator f/ Teezo Touchdown
Mejor álbum de country tradicional
- “Dollar A Day,” Charley Crockett
- “American Romance,” Lukas Nelson
- “Oh What A Beautiful World,” Willie Nelson
- “Hard Headed Woman,” Margo Price
- “Ain’t In It For My Health,” Zach Top
Mejor álbum de country contemporáneo
- “Patterns,” Kelsea Ballerini
- “Snipe Hunter,” Tyler Childers
- “Evangeline Vs. The Machine,” Eric Church
- “Beautifully Broken,” Jelly Roll
- “Postcards From Texas,” Miranda Lambert
Mejor interpretación solista de country
- “Nose on the Grindstone,” Tyler Childers
- “Good News,” Shaboozey
- “Bad As I Used to Be,” Chris Stapleton
- “I Never Lie,” Zach Top
- “Somewhere Over Laredo,” Lainey Wilson
Mejor álbum de rock
- “private music,” Deftones
- “I Quit,” HAIM
- “From Zero,” Linkin Park
- “NEVER ENOUGH,” Turnstile
- “Idols,” YUNGBLUD
Mejor interpretación de rock
- “U Should Not Be Doing That,” Amyl and The Sniffers
- “The Emptiness Machine,” Linkin Park
- “NEVER ENOUGH,” Turnstile
- “Mirtazapine,” Hayley Williams
- “Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning,” YUNGBLUD f/ Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II
Mejor álbum de R&B
- “BELOVED,” GIVĒON
- “Why Not More?” Coco Jones
- “The Crown,” Ledisi
- “Escape Room,” Teyana Taylor
- “MUTT,” Leon Thomas
Mejor interpretación de R&B
- “YUKON,” Justin Bieber
- “It Depends,” Chris Brown f/ Bryson Tiller
- “Folded,” Kehlani
- “MUTT (Live From NPR’s Tiny Desk),” Leon Thomas
- “Heart Of A Woman,” Summer Walker