Stevenson supera con claridad a Teófimo López y suma un nuevo título mundial

Shakur Stevenson se impuso con autoridad a Teófimo López el sábado por la noche y conquistó el cinturón superligero de la Organización Mundial de Boxeo, convirtiéndose en campeón en una cuarta división al ganar por decisión unánime.

El invicto estadounidense (25-0) controló el combate de principio a fin, limitando al máximo el castigo recibido en los primeros asaltos y marcando diferencias con su velocidad y precisión. Con el paso de los rounds, Stevenson abrió una cortada sobre el ojo izquierdo de López, reflejo del dominio sostenido durante la pelea.

Las tarjetas de los jueces fueron contundentes: 119-109 a favor de Stevenson en los tres fallos, concediendo apenas un asalto al excampeón, quien no logró imponer su presión.

López (22-2) intentó avanzar y acortar distancias, pero en la mayoría de las ocasiones quedó expuesto a los contragolpes de su rival, que respondió con mayor rapidez y efectividad.

Con esta victoria, Stevenson, actual campeón del peso ligero del CMB, añadió a su palmarés el título de las 140 libras que estaba en manos de López, consolidándose como uno de los boxeadores más difíciles de vencer sin importar la categoría en la que decida competir.

Sigue leyendo:

·Un golpe dejó sin peluquín al boxeador Jarrell Miller durante su pelea ante Kingsley Ibeh (Video)

·Tyson Fury sale del retiro por quinta vez y anuncia su regreso al boxeo con 37 años

·Boxeador Gervonta Davis salió de la cárcel tras pagar la fianza de $16.000 dólares