Un golpe dejó sin peluquín al boxeador Jarrell Miller durante su pelea ante Kingsley Ibeh (Video)

El boxeador estadounidense Jarrell Miller protagonizó uno de los momentos más insólitos del fin de semana en el boxeo, luego de que un golpe durante su pelea ante Kingsley Ibeh provocara que su cabello postizo se desprendiera en pleno combate.

El hecho ocurrió en el segundo asalto del enfrentamiento disputado el sábado por la noche, cuando Ibeh lanzó una combinación de golpes que, aunque no parecían especialmente contundentes, hicieron que la cabeza de Miller se echara hacia atrás. En ese movimiento, el peluquín del peso pesado se levantó desde el frente, dejando al descubierto una amplia zona sin cabello.

Miller completó el asalto con el cabello postizo parcialmente desprendido y, ya en su esquina, decidió quitárselo por completo y lanzarlo hacia el público presente en el Madison Square Garden.

Pese al episodio, el boxeador de Brooklyn se impuso por decisión dividida. Tras el combate, celebró la victoria frotándose la parte superior de la cabeza y bailando sobre el ring.

El combate formó parte de la cartelera encabezada por la pelea por el título entre Teófimo López y el invicto Shakur Stevenson, y marcó la primera aparición de Miller en el Madison Square Garden.

