Boxeador Gervonta Davis salió de la cárcel tras pagar la fianza de $16.000 dólares

El mundo del boxeo atraviesa uno de sus momentos más incómodos con la nueva caída en desgracia de Gervonta “Tank” Davis.

Alguna vez señalado como la nueva cara del deporte, el excampeón mundial en tres divisiones fue arrestado esta semana en Miami tras la emisión de una orden judicial por cargos graves. El golpe a su imagen es demoledor y vuelve a poner en duda su futuro dentro y fuera del ring.

El boxeador de 31 años fue detenido por la policía de Miami Gardens luego de un operativo conjunto con el grupo de trabajo de fugitivos de los Alguaciles de Estados Unidos. Davis fue localizado en el Distrito de Diseño de Miami y arrestado sin incidentes, para luego ser trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight, donde pasó la noche del miércoles bajo custodia.

Liberación bajo fianza

Tras comparecer por videollamada ante el tribunal de fianzas de Miami, presidido por la jueza Mindy S. Glazer, Gervonta Davis fue puesto en libertad luego de pagar una fianza de $16.000 dólares.

La magistrada estableció condiciones estrictas, entre ellas una orden de no contacto con la presunta víctima, mientras el proceso judicial sigue su curso.

A pesar de su liberación, el daño a su reputación es profundo. Este no es el primer encontronazo de Davis con la justicia, de hecho, es la segunda vez que el boxeador comparece ante la justicia.

El origen del arresto está vinculado a una denuncia presentada por su exnovia, Courtney Rossel, quien lo acusó de agresión, privación ilegal de la libertad e intento de secuestro. Según la demanda, los hechos ocurrieron antes de la exhibición que Davis tenía prevista frente a Jake Paul, combate que fue cancelado de inmediato. Finalmente, Anthony Joshua fue quien reemplazó a “Tank” en el evento.

Rossel no solo acudió a la policía, sino que también presentó una demanda civil independiente contra el excampeón de peso ligero de la AMB. Su abogado, Jeff Chukwuma, aseguró que las conclusiones policiales coinciden plenamente con lo expuesto en la demanda. “Fue suficiente para que un juez firmara una orden de arresto”, declaró a ESPN.

Mientras tanto, el futuro de Gervonta Davis permanece envuelto en controversia e incertidumbre. Libre bajo fianza, pero con un proceso judicial en marcha, “Tank” vuelve a pelear, esta vez lejos del ring, en una batalla que podría marcar definitivamente su carrera.

