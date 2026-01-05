Tyson Fury sale del retiro por quinta vez y anuncia su regreso al boxeo con 37 años

Tras anunciar su cuarto retiro en enero de 2024, Tyson Fury sorprendió al mundo un año después al anunciar su regreso al ring con 37 años, en lo que ya representa su quinta despedida frustrada del boxeo.

El pasado domingo, Fury utilizó su cuenta en Instagram para compartir su decisión de regresar al boxeo con 37 años. “2026 es ese año. El regreso del Mac. He estado fuera un tiempo, pero ya estoy de vuelta, 37 años y todavía pegando. No hay nada mejor que golpear hombres en la cara y que te paguen por ello”, escribió.

No es la primera vez que el boxeador europeo se retira. En 2016 se retiró tras vencer a Wladimir Klitschko y convertirse en campeón unificado.

En esa ocasión se retiró por problemas personales y de salud. Regresó en 2018, protagonizando la trilogía con Deontay Wilder.

En 2022, después de vencer a Dillian Whyte en Wembley, dijo que “no tenía nada más que demostrar”. Aunque volvió a los meses.

Hace un año, comunicó su retiro en enero, tras dos derrotas consecutivas contra Oleksandr Usyk. Ahora, panorama vislumbra una pelea ante Anthony Joshua. Sin embargo, su reciente accidente de tránsito pone en duda el combate.

Fury está a una victoria de unirse a Muhammad Ali como tricampeón mundial de los pesos pesados.

Tyson Fury nació el 12 de agosto de 1988 en el área de Wythenshawe, Manchester, Inglaterra. Sin embargo, también tiene raíces irlandesas, ya que su familia es de origen irlandés.

‘El Rey de los Gitanos’ comenzó su camino en el boxeo en 2008. Llamó a la atención por su buen desempeño y facilidad para conseguir victorias. En 2011 ganó el título británico de peso pesado. Al año siguiente se quedó con el de peso pesado de la Commonwealth y el título europeo.

En 2015 logró una de las mayores sorpresas en la historia del boxeo al derrotar a Wladimir Klitschko y convertirse en campeón mundial de peso pesado de la AMB, la FIB, la OMB y la IBO.

Al año siguiente defendió sus títulos con éxito. Problemas personales, de salud mental y adiciones lo obligaron a poner una pausa en su carrera. Este mismo escenario se repetiría en 2018 después de empatar ante Deontay Wilder.

De 2019 a 2021, Fury tuvo una trilogía con Wilder, ganando las dos últimas peleas por nocaut técnico y nocaut. Contra Usyk no corrió con la misma suerte y perdió en ambas. Sus únicas dos derrotas en un récord de 34 victorias.



