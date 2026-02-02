Antiguo hogar de Hulk Hogan está disponible por $11 millones de dólares

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces la mansión en Clearwater Beach, Florida, que le perteneció a Hulk Hogan durante más de una década. La propiedad llega al mercado seis meses después de la muerte de la leyenda de la lucha libre.

La propiedad está en venta por $10.98 millones de dólares, y según ‘TMZ’ la agente de bienes raíces encargada de conseguir un nuevo dueño era muy amiga de Hogan.

Hogan murió el 24 de julio de 2025, y tras su muerte comenzaron a haber muchos rumores sobre conflictos por su herencia, los cuales eran protagonizados por su hija Brooke Hogan.

Al mismo tiempo que se hablaba sobre la autopsia y la relación con su hija, medios informaron que el luchador profesional no pasó sus últimos años de vida con una buena situación financiera, por lo que en noviembre de 2023 hipotecó su casa.

Ahora, la misma propiedad está lista para un nuevo dueño. En el listado, disponible en la página web de Thorn Collection, se ofrece como “una verdadera obra maestra mediterránea, un triunfo arquitectónico que adorna las arenas blancas como el azúcar de la mundialmente famosa Clearwater Beach”.

La casa principal fue construida en 2009 y tiene una extensión de 5,400 pies cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, cinco baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el interior, el listado dice: “La casa está llena de exquisitos detalles arquitectónicos, candelabros brillantes y acabados de diseño que elevan cada espacio. Los elegantes pisos de madera de teca se extienden por toda la casa, complementados con detalles de mármol y piedra natural que reflejan una estética refinada inspirada en un resort”.

Esta propiedad también incluye algunos espacios al aire libre para disfrutar de las vistas y del sol de Florida.

