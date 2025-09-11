Hulk Hogan habría dejado a su hija fuera del testamento

El pasado 24 de julio se confirmó la muerte de la leyenda de la lucha libre Hulk Hogan, días después su hija Brooke Hogan comenzó a tomar protagonismo, pues ha alertado de algunas irregularidades en la atención que sufrió su padre antes de morir.

Ahora, se ha informado que la hija mayor de Hogan no fue incluida en el testamento. Esto se supo luego de que su otro hijo, Nick Hogan, revelara que el exluchador dejó como herencia $5 millones de dólares en activos.

Además, ‘Us Weekly’ tuvo acceso a los documentos de la herencia de Hogan y por eso pudieron verificar que nada le fue asignado a la joven de 37 años, quien es actriz y cantante.

Al mismo tiempo, Nick ha presentado varios documentos para que su solicitud de ser nombrado representante copersonal del patrimonio de su padre sea aprobado. Todo el trámite legal lo está haciendo junto Terry McCoy, quien era el asesor financiero de su padre.

En la nueva documentación que ha presentado explica que Hogan ejecutó un primer testamento en 2016, desde ese momento hasta su muerte este año, lo modificó cuatro veces. También dice que el último ajuste se hizo en julio de 2023, es decir, hace dos años.

Además de presentar a Nick como el único heredero del patrimonio, también se reconoce a Sky Daily como cónyuge sobreviviente. Ella y la leyenda de la lucha libre tuvieron un corto matrimonio de dos años.

Por los momentos, Brooke Hogan no ha dado declaraciones sobre el tema de la herencia. Pero hace un mes había solicitado ver las grabaciones de las cámaras de seguridad de la casa donde murió su padre y los registros del llamado al 911 “porque supuestamente contienen información que potencialmente podría arrojar suficiente luz para cambiar la narrativa que todos hemos estado escuchando”.

Sigue leyendo:

• Autoridades investigan posible negligencia médica en la muerte de Hulk Hogan

• Hija de Hulk Hogan denuncia especulación e incertidumbre en la muerte de su padre y se ofrece a pagar autopsia

• Hulk Hogan había hipotecado su casa dos años antes de morir