Clima de hoy en Chicago, Illinois para este lunes 2 de febrero

Es común escuchar que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede desbaratar tus planes. Lo sabemos, por eso aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy lunes 2 de febrero.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Estate atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para obtener la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 28 grados Fahrenheit (-2ºC) y una mínima de 19 grados Fahrenheit (-7ºC) . Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 21ºF (-6ºC) de máxima y 21ºF (-6ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 55 durante el día y del 2 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, el cielo estará cubierto.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 8.7 mph de máxima en el día y los 6.21 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer tendrá lugar a las 07:02 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 17:07 h. En total habrá 10 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se prevén más nubes que claros. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 25 grados Fahrenheit (-4 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 14 (-10ºC). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 4% por la mañana, 4% por la tarde y 4% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos revisar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que se aconseja estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su tiempo cambiante y complicado de predecir, pero con la preparación adecuada, podrás disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides, si a diario consultas las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si deseas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima