Cómo puedes protegerte congelando tu reporte de crédito

En una época donde las filtraciones de datos personales son cada vez más frecuentes, muchas personas desconocen que existe una herramienta gratuita que puede impedir que delincuentes abran cuentas financieras a su nombre.

Se trata del congelamiento del historial crediticio, una medida preventiva que no cancela tus tarjetas actuales, pero sí limita el acceso de terceros a tu información.

Qué significa congelar tu reporte de crédito

Congelar el reporte de crédito implica bloquear el acceso de bancos, financieras y prestamistas a tu historial crediticio.

Cuando este archivo está restringido, la mayoría de las instituciones no puede revisarlo, lo que normalmente impide la aprobación de nuevas tarjetas, préstamos personales o financiamientos.

Esta acción no elimina la posibilidad de fraude por completo, pero sí corta una de las rutas más utilizadas por los ladrones de identidad: la apertura de cuentas nuevas con datos robados.

Es comparable a cerrar la puerta principal de una casa, aunque todavía sea necesario vigilar otras entradas.

Por qué esta medida frena muchos fraudes

Una gran parte de los delitos de suplantación de identidad ocurre cuando alguien utiliza números de Seguro Social, direcciones o fechas de nacimiento para solicitar crédito rápido.

Como casi todas estas solicitudes requieren una revisión de historial, el bloqueo funciona como un muro inmediato.

Aunque un delincuente tenga datos personales correctos, sin acceso al expediente crediticio la operación suele detenerse antes de concretarse.

Esta protección es especialmente útil tras un robo de cartera, alertas sospechosas en cuentas o después de que una empresa anuncie una filtración de información.

Cómo congelar tu crédito sin pagar dinero

En Estados Unidos, congelar y descongelar el historial crediticio no tiene costo. El trámite generalmente se realiza en línea creando una cuenta en cada buró de crédito y verificando la identidad del solicitante.

Una vez activado, el bloqueo puede retirarse temporalmente cuando se necesite solicitar un préstamo o una tarjeta y volver a activarse después.

Aunque algunas personas creen que es un proceso complejo, suele ser rápido una vez que se tienen los accesos creados.

Para mayor protección, se recomienda hacerlo con todos los burós disponibles y no solo con uno.

Cuándo es necesario descongelarlo

Existen situaciones en las que una empresa sí necesita revisar el historial crediticio. Solicitar una tarjeta nueva, financiar un automóvil, tramitar una hipoteca o incluso contratar ciertos servicios telefónicos o de energía pueden requerir esa verificación.

La ventaja es que el usuario puede retirar el bloqueo por un periodo específico o únicamente para una institución.

Planear con anticipación evita contratiempos, por ejemplo, liberando el reporte por algunos días mientras se compara una oferta de crédito y luego volviendo a congelarlo.

Lo que el congelamiento no puede evitar

Es importante comprender sus límites. Esta medida no impide que alguien utilice una tarjeta de crédito ya existente si logra obtener el número, ya que eso se considera fraude de cuenta activa y no apertura de crédito nuevo.

Tampoco detiene fraudes bancarios, robos fiscales ni otros delitos que no requieran revisión crediticia.

Por ello, especialistas recomiendan combinar esta acción con contraseñas seguras, autenticación de dos pasos y monitoreo frecuente de estados de cuenta.

El congelamiento es una capa fuerte, pero no la única.

Congelamiento vs. alerta de fraude

Una alerta de fraude es una notificación que pide a los prestamistas verificar con mayor cuidado la identidad del solicitante, pero no bloquea el acceso al reporte.

En la práctica, una solicitud aún puede aprobarse si la validación es débil. El congelamiento, en cambio, actúa como una barrera directa para la mayoría de las consultas crediticias.

Las alertas pueden servir para quienes no desean administrar bloqueos, pero ofrecen menor control.

Por esa razón, muchas personas optan por congelar su historial cuando buscan una protección más estricta.

Convertirlo en un hábito sencillo

La recomendación de varios expertos es tratar el congelamiento como una configuración predeterminada.

Mantener el historial bloqueado la mayor parte del tiempo y liberarlo solo cuando se necesita crédito reduce riesgos sin afectar el uso cotidiano de tarjetas actuales.

Guardar de forma segura las contraseñas de acceso y anotar qué burós fueron bloqueados facilita el manejo. Integrar esta práctica a la rutina financiera puede representar una diferencia significativa frente a intentos de fraude.Sigue leyendo:

– Qué pasa con tu dinero si dejas de usar por años una cuenta de banco

– Por qué el gobierno se entera si sacas $10,000 de tu banco

– Qué pasa con tu puntaje crediticio si sacas muchas tarjetas de crédito