Día de la Marmota: Punxsutawney Phil hace su predicción meteorológica 140

El “meteorólogo oficial del estado” de Pensilvania, Punxsutawney Phil, vio su sombra este lunes en la mañana, pronosticando seis semanas más de invierno.

Miles de personas se congregaron en torno a la celebración número 140 del Día de la Marmota en Gobbler’s Knob en Punxsutawney, Pensilvania, para observar a la famosa marmota que emerge de su tocón de árbol.

Por su parte, el principal especialista en el clima AccuWeather, el meteorólogo Paul Pastelok, explicó que la semana que viene seguirá siendo fría, con temperaturas por debajo del promedio en el este del país, informó Fox News.

“Todavía tenemos que lidiar con más nieve y hielo”, en el Atlántico medio, el valle del río Ohio y el noreste de Estados Unidos, señaló.

“Cuanto más lejos se esté, la precisión no siempre es exacta, pero podemos obtener tendencias”, declaró Pastelok sobre cualquier pronóstico a largo plazo.

Si bien Phil realizó su pronóstico de cada año, los Centros Nacionales de Información Ambiental se mostraron escépticos respecto a la capacidad de predicción del animal. En 2025, la agencia gubernamental comparó el récord de Phil con las temperaturas nacionales de la nación de la década anterior y concluyó que solo acertó el 40% de las veces.

Entre los políticos que se presentaron al escenario de Gobbler’s Knob este lunes estaba el senador estadounidense Dave McCormick, quien dijo que su madre era de Punxsutawney. También se vio a la tesorera estatal Stacy Garrity, quien actualmente aspira a la gobernación, y a los principales republicanos del Senado estatal Joe Pittman y Kim Ward.

Aunque el Día de la Marmota se considera una fiesta nacional e incluso se hizo popular en la clásica película de Bill Murray de 1993 con el mismo día (y el propio Phil) ocupan un lugar especial en los habitantes de Pensilvania.

