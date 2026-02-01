Tormenta del noreste agregará vientos brutales y temperaturas gélidas al frío mortal que azota NY

El frío en Nueva York ha sido bastante intenso en los últimos días, pero la situación solo empeorará con la llegada de un ciclón bomba, que subirá las temperaturas del domingo hasta unos 5 °F (-15 °C).

La Gran Manzana está en medio de una racha de frío histórica que se ha cobrado la vida de al menos 14 personas que perdieron la vida a la intemperie.

Las ráfagas de viento de entre 30 y 50 mph provocadas por el viento del noreste que flagela la costa atlántica mantendrá la máxima en 24 °F, y tan baja como 11 °F, de acuerdo con AccuWeather.

“Asegúrese de limitar la exposición de su piel porque la congelación puede aparecer muy rápidamente”, expreso el meteorólogo de AccuWeather, Peyton Simmers, y añadió: “Obviamente, la hipotermia también puede aparecer muy rápidamente”.

Con las condiciones mencionadas, es probable que se produzca congelación en la piel expuesta en poco más de 30 minutos y hay un alto riesgo de hipotermia para las personas que están al aire libre por períodos prolongados.

El alcalde Zohran Mamdani activó el Código Azul el 24 de enero, una estrategia que es activada por las autoridades de la ciudad cuando las condiciones climáticas extremas, además dijo que las puertas de los refugios permanecen abiertas para las personas que no tienen donde resguardarse.

El 27 de enero, el alcalde anunció una expansión de la respuesta de Código Azul después de que el frío intenso y la nieve del fin de semana pasado se cobró la vida de 10 neoyorquinos, seis de ellos estaban sin hogar, informó New York Post.

This cold stretch is no match for New Yorkers. pic.twitter.com/REU0IjO1VP — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 30, 2026

Mamdani dijo el sábado que el número de muertos en la ciudad por el frío extremo llego a 14, que otra persona fue hallada muerta al aire libre en las últimas 24 horas.

Ocho de las víctimas en cuestión murieron de hipotermia, y la causa de muerte de las demás personas está siendo investigada por el médico forense de la ciudad. Al menos seis de los muertos no tenían hogar.

Mamdani insistió que la ciudad ha tomado “todas las medidas posibles para que los neoyorquinos puedan entrar a sus casas” desde que entró en vigor el estado de emergencia Código Azul de Nueva York.

Este domingo es el noveno día consecutivo en que las temperaturas de la ciudad no llegaran al punto de congelación de 32 °F, y los expertos proyectan que la ola de frío podría seguir por 21 días históricos.

La racha más larga en que la temperatura máxima en la Gran Manzana no superó el punto de congelación, fue de 16 días en 1961, dijo AccuWeather.

La racha actual inició el 24 de enero y podría durar hasta el 14 de febrero.

El único día que potencialmente podría romper ese patrón es el 2 de febrero, Día de la Marmota, cuando las temperaturas podrían llegar a los 32 °F, señaló el servicio meteorológico.

“Mi predicción es que verá su sombra. Seis semanas más de invierno”, explicó Simmers sobre el famoso meteorólogo Chuck de Staten Island.

Asimismo, se estima que otra oleada de aire ártico golpee a Nueva York a finales de la semana que viene, podría llegar al proximo viernes 6 de febrero y durar hasta el domingo, según AccuWeather.

“El frío no desaparecerá en un futuro próximo“, afirmó Simmers.

