Video: Guardacostas libera un barco de la Policía de NY del río Hudson congelado

Un barco de la policía de Nueva York quedó atrapado en el río Hudson este martes debido al intenso frío que ha congelado parte del puerto, y la Guardia Costera estadounidense intervino para liberarlo.

El Cutter Hawser, una embarcación de 20 metros de eslora, rompió el hielo alrededor del buque justo frente al muelle 86, en Midtown Manhattan, permitiendo que retomara sus operaciones.

El Departamento de Seguridad Nacional publicó el video de la liberación y aseguró que la Guardia Costera “está realizando operaciones para romper el hielo en la ciudad de Nueva York para mantener las vías fluviales seguras y navegables en medio de temperaturas gélidas”.

WATCH: The U.S. Coast Guard cutter Hawser successfully frees a NYPD vessel.



The @USCG is conducting icebreaking operations in New York City to keep waterways safe and navigable amid freezing temperatures. pic.twitter.com/lJsgjjq2my — Homeland Security (@DHSgov) January 29, 2026

Según el capitán Johnathan Andrechik, del Distrito Noreste de la Guardia Costera, “sin duda hay más hielo que el que vimos el año pasado y es una situación dinámica”.

El incidente se produce en medio de un vórtice polar que mantiene temperaturas bajo cero en gran parte del este del país, congelando vías navegables y afectando la actividad del puerto de Nueva York, uno de los más transitados de Estados Unidos.

La Guardia Costera, preparada para condiciones extremas, señaló que el hielo se ha extendido hasta zonas tan al norte como Albany, a unas 150 millas de Manhattan.

“Es una misión única para la Guardia Costera. Nuestra tripulación está bien entrenada y comprende la importancia de estas operaciones para la seguridad pública y el flujo de suministros en la región”, agregó Andrechik, según recogió Fox Weather.

Las bajas temperaturas también provocaron que la ciudad de Nueva York suspendiera los servicios de ferry el miércoles, mientras que operadores privados como New York Waterway interrumpieron varias rutas.

La empresa aseguró que mantiene equipos experimentados trabajando para garantizar la seguridad de los pasajeros en las rutas que continúan operando.

El Cutter Hawser, debido a su pequeño tamaño, es uno de los pocos guardacostas capaces de navegar en vías interiores desde el puerto de Nueva York hasta el lago Champlain, cerca de la frontera con Canadá, lo que lo convierte en una herramienta clave para responder a emergencias como la actual.

