Petro afirma que mostrará a Trump evidencia de la lucha de Colombia contra las drogas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunirá el martes en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y apuntó que mostrará al republicano cifras que, a su juicio, evidencian su lucha contra las drogas.

En tal sentido, Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, dio detalles sobre cómo se desarrollaría la visita, y declaró a EFE que la intención es explicar la visión actual del Ejecutivo directamente al mandatario estadounidense.

“La expectativa es seguir fortaleciendo esas relaciones históricas que han tenido Colombia y Estados Unidos y contarle al presidente de los Estados Unidos de manera directa cuál es la perspectiva de este Gobierno en materia de lucha contra el narcotráfico y sustentar con cifras la posición que nosotros tenemos con respecto a lo que se debe hace en Colombia”, afirma la funcionaria.

Cifras que presentarán a Trump

Se espera que Colombia presente datos sobre la interdicción de sustancias ilícitas. Miranda apuntó que en el mandato de Petro, se han decomisado 2,800 toneladas de cocaína, con una proyección de alcanzar las 3,500 toneladas al finalizar su periodo. El gobierno mantiene una meta de sustitución de 30,000 hectáreas de cultivos ilícitos para el presente año.

La directora indicó que confía en que el presidente podrá sustentar ante Trump “con cifras contundentes” el compromiso del país, buscando revertir la decisión de la Casa Blanca de excluir a Colombia de la lista de países que cumplen con los objetivos antidrogas.

Ajustes en la medición de cultivos

Uno de los puntos clave será la discusión sobre la metodología de medición de hectáreas cultivadas. Ante los reportes de Naciones Unidas que señalaban 253,000 hectáreas en 2023, el Ministerio de Justicia de Colombia trabaja en nuevos parámetros técnicos.

“Ya que el análisis de la productividad no se actualizaba desde 2019 y vino a actualizarse en 2025, hay un salto que no corresponde a la realidad. Esto se está analizando para definir mejor un indicador que mida con más precisión la producción de cocaína en el país”, agrega Miranda.

El encuentro ocurre en un contexto de diferencias previas sobre política migratoria y la situación regional, marcando un intento por estabilizar la cooperación en los seis meses restantes de la administración actual.

Sigue leyendo:

– Trump dice que habló con Petro y confirma reunión en la Casa Blanca

– Justicia de Colombia investiga al exciclista Luis ‘Lucho’ Herrera por desaparición de 4 personas

– FAA emite avisos para aerolíneas de EE.UU. en espacios aéreos en el Pacífico desde México a Ecuador