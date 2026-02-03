La Cámara de Representantes aprueba financiación y pone fin al cierre del gobierno

La Cámara de Representantes votó a favor este martes de un paquete de financiación para poner fin al cierre parcial del Gobierno federal, con una prórroga limitada para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), cuya financiación solo se extenderá por dos semanas mientras el Congreso negocia cambios.

La medida fue aprobada por un estrecho margen de 217 votos a favor y 214 en contra, despejando el camino para que el presidente Donald Trump la convierta en ley. El propio mandatario adelantó que la firmará “inmediatamente”.

El paquete garantiza fondos para el funcionamiento del Gobierno federal hasta finales de septiembre, con la única excepción del DHS, que quedó sujeto a una financiación provisional que vencerá el 13 de febrero.

Ese plazo abre un periodo de intensa negociación en el Congreso, marcado por fuertes tensiones entre demócratas y republicanos.

La decisión de excluir al DHS de la financiación anual responde a la presión de los demócratas, que exigen cambios tras la muerte de Renee Good y Alex Pretti, dos estadounidenses abatidos por agentes federales en Minneapolis.

Negociación intensa por el DHS

Con esta prórroga de apenas dos semanas, el Congreso entra en una carrera contrarreloj para alcanzar un acuerdo específico sobre el presupuesto del DHS.

Los demócratas buscan incluir reformas destinadas a aumentar el control sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Las perspectivas para un consenso sobre la financiación del DHS siguen siendo inciertas. Legisladores de ambos partidos reconocen que las diferencias son profundas y que el margen de negociación es reducido.

“Hay grandes diferencias”, afirmó el representante Robert Aderholt, republicano de Alabama y miembro de alto rango del Comité de Asignaciones. “Yo esperaría —y he oído que podría haber otra— que posterguemos el asunto un poco más hasta que se resuelvan esas diferencias… al menos, probablemente, hasta el 1 de marzo”.

Sigue leyendo:

• Mike Johnson confía que el cierre del Gobierno terminará el martes

• ¿Qué agencias federales están siendo impactadas por el cierre parcial del gobierno que inició este sábado?

• Senado de EE.UU. aprueba financiar al gobierno tras acuerdo entre Trump y los demócratas