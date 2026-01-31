¿Qué agencias federales están siendo impactadas por el cierre parcial del gobierno que inició este sábado?

NUEVA YORK – La votación en el hemiciclo de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre el paquete presupuestario que dejaría sin efecto el cierre parcial del gobierno federal que inició la madrugada de este sábado se realizaría la noche del lunes, según reportaron medios como POLITICO.

Los informes apuntan a que Mike Johnson, presidente de la Cámara Baja, le manifestó a otros republicanos en una llamada privada ayer que su interés era que se votara sobre las leyes de financiamiento ese día. El interés de la mayoría republicana es buscar un camino bipartidista para su aprobación como ocurrió en la Cámara Alta.

El acuerdo en el Senado que incluyó la intervención de la Casa Blanca se tradujo anoche en la votación en la que 71 legisladores accionaron a favor y 29 en contra.

Inicialmente, los demócratas se negaron a darle paso a la partida que destinaría fondos para operativos de las agencias migratorias, esto en medio del repudio de diversos sectores al proceder de oficiales federales en Minnesota donde dos civiles han muerto a manos de efectivos.

Sin embargo, el Senado logró aprobar la parte más importante del paquete de financiación o cinco proyectos de ley de asignaciones presupuestarias y también avaló una medida provisional de dos semanas para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Cuando la Cámara vuelva el lunes del receso de esta semana, se espera que los representantes evalúen lo aprobado en el Senado. La votación podría llevarse a cabo, a eso de las 6:30 p.m., según dijeron varias fuentes al medio bajo condición de anonimato.

Muy probablemente el paquete sería considerado bajo un procedimiento de suspensión de las normas, proceso acelerado que requiere una mayoría de dos tercios, por lo que los republicanos necesitarían votos de demócratas.

Miembros de la delegación demócrata en la Cámara Baja estarían realizando una reunión de caucus la noche del domingo para discutir la votación, según la información que maneja el referido organismo de noticias.

Para apoyar el paquete, Hakeem Jeffries, el líder de los demócratas en ese cuerpo legislativo, ha pedido garantías de que se reforzará el requisito de órdenes judiciales para arrestos migratorios, la prohibición del uso de máscaras por parte de oficiales y que estos utilicen cámaras corporales en todo momento.

Las acciones solicitadas buscan reformar a agencias como la del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y evitar procedimientos “arbitrarios y autoritarios”.

En una conferencia de prensa ayer, Jeffries dijo que los impuestos de los ciudadanos deben utilizarse para mejorar su bienestar, reducir el alto costo de vida y reformar nuestro deficiente sistema de salud en lugar de para “oprimir a los ciudadanos, causar la muerte de personas y atacar violentamente a familias inmigrantes que cumplen con la ley”.

“Esto es inaceptable, inconcebible y antiamericano”, afirmó el congresista.

A juicio de Jeffries, la Administración Trump utiliza a departamentos como el DHS y al de Justicia (DOJ) para socavar la capacidad de los ciudadanos de vivir plenamente por la obsesión de imponer su “extremismo de derecha”.

“No nos dejaremos intimidar por ninguna de sus acciones. Mantendremos el rumbo para garantizar que financiemos al Gobierno de una manera que sea coherente con nuestros valores, con la Constitución y con el estilo de vida estadounidense”, añadió el representante de Nueva York.

Contrario al ciere a finales del año pasado que se extendió por 43 días, los efectos del actual se espera que sean mucho menores, ya que la mayoría de empleados estarían de baja temporal un par de días, esto bajo la premisa de que se vote por un acuerdo el lunes.

Otro punto a considerar es que los pagos y servicios esenciales bajo programas como el de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) no serán impactados, ya que esos fondos fueron aprobados a través del proyecto que permitió la reapertura del gobierno federal el pasado 12 de noviembre.

La interrupción de pagos desde esta madrugada impactaría levemente a agencias como el Pentágono, DHS, el Departamento de Estado y del Tesoro, y el Servicio de Rentas Internas (IRS).

Los efectos en territorios como Puerto Rico también serían mínimos con potenciales interrupciones y retrasos en el servicio a clientes desde oficinas como la del IRS, por ejemplo. Aunque los pagos del Seguro Social no serán interrumpidos, como en EE.UU. también podrían registrarse retrasos en el servicio al cliente en la isla.

Antes de que el Senado votara anoche, la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriella Boffelli, anticipó que el cierre no afectaría programas ni servicios esenciales en la isla.

“El gobierno de Puerto Rico ya cuenta con las asignaciones federales para los programas críticos como el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC), ya que esas medidas presupuestarias fueron aprobadas y convertidas en ley. Lo que enfrentamos a partir del 30 de enero a la medianoche, será un cierre parcial del gobierno federal y del cual no vislumbramos que se extienda más allá que unos pocos días en lo que los cuerpos legislativos aprueban una nueva medida” , declare Boffelli mediante un comunicado de prensa.

De acuerdo con el Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro (NTEU), con representación en varias de las oficinas impactadas por el cierre parcial, las afectadas son las siguientes:

Departamento de Defensa

Agentes de la Policía Federal de Hawaii

Departamento de Salud y Servicios Humanos (excepto la FDA)

Administración para Niños y Familias

Administración para la Vida Comunitaria

Administración de Recursos y Servicios de Salud

Centro Nacional de Estadísticas de Salud

Oficina del Secretario

Centro de Apoyo a Programas

Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias

Departamento de Seguridad Nacional

Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos

Centros Federales de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley

Departamento del Tesoro

Servicio de Impuestos Internos (IRS)

Oficina de Grabado e Impresión

Oficina del Servicio Fiscal

Oficinas Departamentales

Oficina del Asesor Jurídico Principal

Oficina de Impuestos y Comercio

Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos

Comisión Federal de Comunicaciones

Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda

Comisión Federal de Comercio

Comisión de Bolsa y Valores

Administración del Seguro Social

Oficina de Operaciones de Audiencias

