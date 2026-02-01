Mike Johnson confía que el cierre del Gobierno terminará el martes

El cierre parcial del Gobierno federal decretado a la medianoche del sábado podría durar solo unos días. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, aseguró este domingo que espera resolver la falta de financiación el próximo martes, cuando la Cámara Baja vote una extensión presupuestaria ya aprobada por el Senado.

Johnson afirmó en una entrevista con Fox News que confía en contar con los votos necesarios para destrabar la situación, pese a que la Cámara aún no se ha reunido para ratificar el acuerdo alcanzado entre la Casa Blanca y los demócratas en el Senado.

“Estoy convencido de que lo lograremos el martes”, dijo.

El líder republicano reconoció, sin embargo, que la tormenta de nieve que azota a buena parte del país ha complicado el regreso de los congresistas a Washington. En declaraciones a NBC, describió el panorama como un “desafío logístico” para reunir a todos los legisladores a tiempo.

Aunque los demócratas de la Cámara de Representantes no han garantizado su apoyo al proyecto, Johnson considera que la estrecha mayoría republicana podría ser suficiente para aprobar la medida.

El texto contempla una extensión de dos semanas del presupuesto y mantiene la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Críticas demócratas

Ese punto ha generado fuertes críticas dentro del propio Partido Demócrata, en medio de la polémica por la muerte de dos manifestantes estadounidenses en Mineápolis, Minnesota, tras disparos de agentes federales de inmigración.

El congresista Ro Khanna rechazó el acuerdo y cuestionó que se mantengan los fondos del DHS en este contexto. “No entiendo cómo los demócratas, en conciencia, pueden votar a favor de continuar financiando cuando están asesinando a ciudadanos estadounidenses”, afirmó.

Si la Cámara logra aprobar el paquete de seis proyectos de financiación, el texto será enviado al presidente Donald Trump para su firma, lo que pondría fin al cierre técnico iniciado este fin de semana.

Este tipo de parones breves son habituales en Estados Unidos y suelen tener un impacto limitado, muy distinto al cierre de más de 43 días registrado entre octubre y noviembre de 2025, el más largo de la historia del país.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

Senado de EE.UU. aprueba financiar al gobierno tras acuerdo entre Trump y los demócratas

PRFAA dice que programas esenciales en Puerto Rico no se verán afectados por inminente cierre parcial del gobierno federal

¿Qué agencias federales están siendo impactadas por el cierre parcial del gobierno que inició este sábado?