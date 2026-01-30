El Senado de EE.UU. aprueba financiar al gobierno tras acuerdo entre Trump y los demócratas

El Senado de Estados Unidos aprobó este viernes un proyecto de ley para financiar la mayor parte del gobierno federal hasta finales de septiembre, después de que el presidente Donald Trump alcanzara un acuerdo con los demócratas.

Se negoció excluir temporalmente los fondos del Departamento de Seguridad Nacional y abrir un debate legislativo sobre posibles límites a las redadas federales de migración.

La iniciativa salió adelante con 71 votos a favor y 29 en contra, pero ahora debe pasar a la Cámara de Representantes, que no tiene previsto retomar la actividad hasta el lunes.

Esto abre la puerta a un cierre parcial del gobierno durante el fin de semana, en caso de que la Cámara no apruebe a tiempo el texto modificado.

El pacto entre Trump y los demócratas del Senado se produjo el jueves, en un contexto de alta tensión política tras la muerte de dos manifestantes a manos de agentes federales en Minneapolis.

Según lo acordado, el financiamiento del DHS se mantendrá durante dos semanas en los niveles actuales, mientras el Congreso debate posibles cambios en la actuación de agencias como ICE y la Patrulla Fronteriza.

Entre las demandas demócratas figuranexigir órdenes judiciales más estrictas, obligar a los agentes a mostrar identificación visible, retirar mascarillas durante los operativos, utilizar cámaras corporales y permitir que las autoridades locales participen en las investigaciones cuando se produzcan incidentes graves.

Trump afirmó queno quería un nuevo cierre del gobierno y pidió a legisladores de ambos partidos que apoyaran el proyecto con un “muy necesario voto bipartidista de ‘sí’”.

