Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del martes 3 de febrero de 2026

Aquí te dejamos con los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy martes 3 de febrero.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) brinda a sus jugadores distintas opciones para participar. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del martes 3 de febrero

Los números ganadores son: 06 14 18 21 26 27 29 31 34 36 46 53 55 59 60 63 68 69 73 77

Números ganadores de Numbers del martes 3 de febrero

Combinación mediodía: 08 01 05

Combinación noche: 03 07 09

Números ganadores de Win 4 del martes 3 de febrero

Combinación mediodía: 02 06 04 07

Combinación noche: 09 04 07 04

Números ganadores de Take 5 del martes 3 de febrero

Combinación mediodía: 10 11 22 25 33

Combinación noche: 08 14 20 25 28

Números ganadores de Cash4Life del martes 3 de febrero

Los números ganadores son: 31 34 47 50 60

Consejos para aumentar tus posibilidades de ganar la lotería

Ya se sabe que la lotería es un juego de azar y suerte, si bien hay algunas tácticas para mejorar las posibilidades de acierto en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Lo primero de todo, es muy útil hacer un análisis de las estadísticas de combinaciones ganadoras anteriores. Hay ciertos números que pueden tener una mayor probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ayudar en el momento de elegir los números de la lotería.

También, jugar de forma regular y hacerlo en varios juegos. Al diversificar las opciones de juego, los jugadores mejoran sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Por último, se aconseja establecer un presupuesto y apegarse a él. No es bueno gastar más dinero del permitido en la lotería, pues esto podría llevar a problemas económicos.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Reclamar las ganancias dela lotería de Nueva York es un proceso poco complicado, pero se deben seguir ciertos pasos para asegurarse el pago completo sin incidencias.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, es necesario completar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

Los mayores ganadores de la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha regalado muchos premios desde su creación, muchos de ellos multimillonarios.

El último gran premio fue entregado en abril de 2023 en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island acertó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, un increíble $319 millones de dólares en Mega Millions. Años antes, en 2018, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros grandes participantes que se hicieron millonarios gracias a la Lotería fueron un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar en la Lotería de Nueva York?

Las probabilidades de ganar depende del juego, pero en general, las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York son bajas. Por ejemplo, las probabilidades de ganar en Mega Millions son de aproximadamente 1 en 302 millones, mientras que las posibilidades de ganar en el NYL Midday Numbers solo son de aproximadamente 1 en 1,000.

