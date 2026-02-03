Millones de beneficiarios del Seguro Social recibirán una deducción fiscal de $6,000

Un nuevo beneficio fiscal comenzará a aplicarse para millones de adultos mayores en Estados Unidos y podría reducir de forma considerable la carga de impuestos de quienes dependen del Seguro Social. Se trata de una deducción adicional de $6,000 destinada a personas de 65 años o más.

A partir del año fiscal 2025 y vigente hasta 2028, los contribuyentes que cumplan con el requisito de edad podrán sumar esta deducción extra a las deducciones tradicionales, siempre que cumplan con ciertos límites de ingreso.

La medida impacta directamente a un grupo amplio de la población, ya que más de 70 millones de estadounidenses reciben pagos mensuales del Seguro Social.

Quiénes pueden aplicar y cómo funciona

Aunque el Seguro Social es considerado por el Servicio de Impuestos Internos como ingreso no ganado, en determinados niveles de ingreso sí puede estar sujeto a impuestos federales.

Con esta nueva disposición, quienes tengan 65 años o más podrán descontar hasta $6,000 adicionales de su ingreso gravable, ya sea que utilicen la deducción estándar o desglosen deducciones.

El monto completo estará disponible para contribuyentes solteros con ingreso bruto ajustado modificado menor a $75,000 y para parejas que declaren en conjunto con ingresos inferiores a $150,000.

A partir de esos rangos comienza una eliminación gradual del beneficio.

Especialistas estiman que cerca del 40% de los adultos mayores se ubican en la zona de reducción, por lo que la ayuda está enfocada principalmente en la clase media y no es universal.

El Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca calculó que el alivio promedio podría rondar los $670 por contribuyente elegible.

Para acceder a la deducción se requiere contar con un número de Seguro Social válido para trabajar.

Las personas casadas que presentan declaraciones por separado no califican actualmente para este beneficio.

