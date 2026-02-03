window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Millones de beneficiarios del Seguro Social recibirán una deducción fiscal de $6,000

Algunas personas podrán restar $6,000 a su ingreso gravable entre 2025 y 2028, reduciendo impuestos si cumplen límites de ingreso y requisitos

deduccion-de-impuestos-beneficio-fiscal

Para acceder a la deducción se requiere contar con un número de Seguro Social válido para trabajar.  Crédito: KatMoys | Shutterstock

Avatar de Raúl Rodríguez Cota

Por  Raúl Rodríguez Cota

Un nuevo beneficio fiscal comenzará a aplicarse para millones de adultos mayores en Estados Unidos y podría reducir de forma considerable la carga de impuestos de quienes dependen del Seguro Social. Se trata de una deducción adicional de $6,000 destinada a personas de 65 años o más.

A partir del año fiscal 2025 y vigente hasta 2028, los contribuyentes que cumplan con el requisito de edad podrán sumar esta deducción extra a las deducciones tradicionales, siempre que cumplan con ciertos límites de ingreso.

La medida impacta directamente a un grupo amplio de la población, ya que más de 70 millones de estadounidenses reciben pagos mensuales del Seguro Social.

Quiénes pueden aplicar y cómo funciona

Aunque el Seguro Social es considerado por el Servicio de Impuestos Internos como ingreso no ganado, en determinados niveles de ingreso sí puede estar sujeto a impuestos federales.

Con esta nueva disposición, quienes tengan 65 años o más podrán descontar hasta $6,000 adicionales de su ingreso gravable, ya sea que utilicen la deducción estándar o desglosen deducciones.

El monto completo estará disponible para contribuyentes solteros con ingreso bruto ajustado modificado menor a $75,000 y para parejas que declaren en conjunto con ingresos inferiores a $150,000.

A partir de esos rangos comienza una eliminación gradual del beneficio.

Especialistas estiman que cerca del 40% de los adultos mayores se ubican en la zona de reducción, por lo que la ayuda está enfocada principalmente en la clase media y no es universal.

El Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca calculó que el alivio promedio podría rondar los $670 por contribuyente elegible.

Para acceder a la deducción se requiere contar con un número de Seguro Social válido para trabajar.

Las personas casadas que presentan declaraciones por separado no califican actualmente para este beneficio.

Sigue leyendo:
Reembolso de impuestos 2026: quiénes recibirán más dinero este año y cómo revisar si calificas
Quién recibirá aumentos en el Seguro Social en 2026 y cuándo llegan los pagos
Cómo puedes protegerte congelando tu reporte de crédito

En esta nota

Seguro social
Trending
Contenido Patrocinado
Trending