Reembolso de impuestos 2026: quiénes recibirán más dinero este año y cómo revisar si calificas

Millones de contribuyentes en Estados Unidos ya comenzaron a presentar su declaración durante la temporada fiscal 2026, y una de las principales dudas es quiénes podrían recibir los reembolsos más altos este año.

Aunque el monto depende de la situación financiera de cada persona, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) señala que existen perfiles que suelen obtener devoluciones mayores gracias a créditos fiscales y deducciones específicas.

¿Quiénes suelen recibir reembolsos más altos en 2026?

El tamaño del reembolso depende principalmente de factores como ingresos anuales, número de dependientes, créditos reclamados y retenciones realizadas durante el año.

Sin embargo, estos son los grupos que históricamente suelen recibir devoluciones más grandes:

Familias con hijos que califican para créditos fiscales

Uno de los beneficios más importantes es el Earned Income Tax Credit (EITC), dirigido a trabajadores con ingresos bajos o moderados. Este crédito puede representar miles de dólares adicionales en el reembolso dependiendo del nivel de ingresos y el número de hijos elegibles.

Otro apoyo relevante es el Child Tax Credit, que reduce directamente la cantidad de impuestos que debe pagar una familia y puede aumentar significativamente el dinero devuelto.

Estos programas federales están diseñados para aliviar la carga fiscal de hogares con dependientes, especialmente dentro de comunidades trabajadoras.

Trabajadores con ingresos bajos o moderados

Las personas que se encuentran dentro de ciertos rangos salariales pueden calificar para créditos fiscales reembolsables. En muchos casos, estos beneficios permiten recibir dinero incluso si el contribuyente pagó pocos impuestos durante el año.

Expertos fiscales recomiendan revisar cuidadosamente la elegibilidad, ya que miles de contribuyentes califican para estos créditos cada año sin reclamarlos.

Personas con retenciones altas en su salario

Los trabajadores que optaron por retener más impuestos en sus cheques de pago también pueden recibir devoluciones más elevadas al presentar su declaración.

Esto ocurre cuando el contribuyente pagó al gobierno más impuestos de los que realmente debía durante el año fiscal.

¿Cómo saber si puedes recibir un reembolso mayor?

El IRS recomienda utilizar sus herramientas oficiales para estimar créditos fiscales y verificar elegibilidad antes de presentar la declaración.

Entre las opciones más útiles destacan:

Calculadoras de créditos fiscales del IRS

del IRS Asistentes para verificar elegibilidad del EITC

Software autorizado para preparar declaraciones electrónicas

Estas plataformas permiten estimar posibles devoluciones y reducir errores que puedan retrasar el proceso.

¿Cuándo llegan los reembolsos del IRS en 2026?

Según el IRS, la mayoría de los reembolsos se procesa en menos de 21 días cuando la declaración se presenta electrónicamente y se solicita depósito directo.

Sin embargo, las declaraciones que incluyen créditos como el EITC o el crédito tributario por hijos pueden tardar más tiempo debido a verificaciones adicionales requeridas por ley federal.

¿Cómo revisar el estatus de tu reembolso paso a paso?

Los contribuyentes pueden seguir su devolución utilizando la herramienta oficial del IRS llamada Where’s My Refund (¿Dónde está mi reembolso?) o su aplicación móvil.

Para consultar el estatus necesitas:

Número de Seguro Social o ITIN

Estado civil declarado en impuestos

Monto exacto del reembolso esperado

Esta herramienta permite verificar si la devolución fue recibida, aprobada o enviada.

Consejos para evitar retrasos en tu devolución de impuestos

El IRS recomienda seguir estas prácticas para agilizar el proceso:

Presentar la declaración electrónicamente

Revisar que los datos personales estén correctos

estén correctos Solicitar depósito directo en lugar de cheque físico

en lugar de cheque físico Guardar documentos fiscales y comprobantes de ingresos

y comprobantes de ingresos Confirmar que los créditos reclamados sean correctos

¿Por qué algunos reembolsos podrían ser menores en 2026?

Especialistas fiscales advierten que cambios en empleo, ingresos o créditos reclamados pueden modificar el monto final del reembolso.

Además, el gobierno federal puede reducir la devolución si el contribuyente tiene deudas pendientes, como préstamos estudiantiles federales o impuestos atrasados.

¿Por qué es importante revisar tu elegibilidad cada año?

El IRS recomienda que los contribuyentes verifiquen su elegibilidad para créditos fiscales en cada temporada, ya que cambios en ingresos o situación familiar pueden abrir la puerta a beneficios adicionales.

Aprovechar estos programas puede representar un alivio económico significativo para millones de familias en Estados Unidos.

Preguntas frecuentes sobre el reembolso de impuestos 2026

¿Quiénes califican para recibir un reembolso de impuestos en Estados Unidos?

Califican los contribuyentes que pagaron más impuestos de los que debían durante el año o que aplican a créditos fiscales reembolsables, como el Earned Income Tax Credit (EITC) o el Child Tax Credit.

¿Cuánto tarda el IRS en enviar el reembolso?

El IRS indica que la mayoría de los reembolsos se entrega en menos de 21 días si la declaración se presenta electrónicamente y se solicita depósito directo. Las declaraciones con ciertos créditos fiscales pueden tardar más por revisiones adicionales.

¿Cómo puedo revisar el estado de mi reembolso?

Puedes consultar el estatus utilizando la herramienta oficial Where’s My Refund en el sitio web del IRS o en su aplicación móvil. Solo necesitas tu número de Seguro Social o ITIN, estado civil fiscal y el monto del reembolso esperado.

¿Por qué mi reembolso puede ser menor este año?

El monto puede cambiar por variaciones en ingresos, cambios laborales, modificaciones en créditos fiscales o deudas federales pendientes que pueden descontarse del reembolso.

¿Puedo recibir un reembolso si tengo ingresos bajos?

Sí. Algunos créditos fiscales están diseñados para trabajadores con ingresos bajos o moderados, lo que puede generar un reembolso incluso si pagaron pocos impuestos durante el año.

📌 Conclusión

La temporada de impuestos 2026 representa una oportunidad importante para que millones de contribuyentes en Estados Unidos recuperen dinero mediante reembolsos y créditos fiscales. Revisar cuidadosamente la elegibilidad, utilizar herramientas oficiales del IRS y presentar la declaración correctamente puede marcar la diferencia en el monto final que recibirá cada persona.

Especialistas recomiendan preparar la documentación con anticipación y mantenerse informado sobre los beneficios disponibles, ya que cada año pueden surgir cambios que impacten directamente en las devoluciones de impuestos.

