Republicano en Florida recurre a Tinder para captar votantes jóvenes

James Fishback, aspirante republicano a la gobernación de Florida, decidió llevar su campaña a un terreno poco habitual en la política: la aplicación de citas Tinder. Según afirmó, la estrategia le permitió obtener 1.000 emparejamientos en menos de 24 horas y conectar directamente con mujeres jóvenes, uno de los segmentos clave del electorado estatal.

El propio Fishback explicó que abrió un perfil en la plataforma para “encontrar a las jóvenes votantes donde están” y presentarles su agenda política, centrada en facilitar el matrimonio, la compra de vivienda y la crianza de hijos.

Entre sus principales promesas figura la creación de licencias de maternidad pagadas por el estado de Florida.

En la imagen de su perfil, que difundió en redes sociales, el candidato señala que su “opinión más candente” es que Florida debería financiar permisos de maternidad para todas las madres. El mensaje forma parte de una estrategia de campaña dirigida a votantes menores de 30 años, especialmente mujeres.

Fishback, de 31 años y director de la firma de inversión Azoria Partners, aseguró además que el éxito inicial en Tinder lo llevó a pedir donaciones para pagar la versión “plus” de la aplicación y poder seguir interactuando con más usuarias.

“Desliza a la derecha. Vota por Fishback. Pon a Estados Unidos primero”, escribió en Instagram.

“Impuesto al pecado”

El empresario ya había captado atención internacional en enero al proponer un “impuesto al pecado” del 50 % para las modelos de OnlyFans en Florida. La iniciativa se enfocó especialmente en Miami, considerada la ciudad con mayor concentración de creadores de contenido de esa plataforma en Estados Unidos.

Fishback justificó esa propuesta al afirmar que no quiere que mujeres jóvenes “que podrían estar criando familias” terminen vendiendo sus cuerpos en línea. Sus planteamientos buscan diferenciarlo dentro de unas primarias republicanas altamente competitivas.

En esa contienda, el aspirante se enfrenta al congresista Byron Donalds, respaldado por el presidente Donald Trump.

Una encuesta reciente de Patriot Polling muestra a Fishback con el 23 % de la intención de voto entre republicanos, frente al 37 % de Donalds, aunque entre votantes de 29 años o menos el empresario supera a su rival por cinco puntos.

