Trump insta a los republicanos a que “nacionalicen” las próximas elecciones

El presidente Donald Trump solicitó a los miembros del Partido Republicano “nacionalizar la votación” en una entrevista el lunes, mientras su gobierno presiona para revisar las reglas básicas de las elecciones antes de las relevantes carreras de mitad de periodo a finales de este 2026.

“Los republicanos deberían decir: ‘Queremos tomar el control, deberíamos tomar el control de la votación, la votación en al menos 15 lugares. Los republicanos deberían nacionalizar la votación'”, indicó el mandatario a Dan Bongino, ex subdirector del FBI, en una aparición en el podcast.

Los comentarios de Trump se producen menos de una semana después de que el FBI allanara una oficina electoral del condado de Fulton, Georgia, que por mucho tiempo ha sido el eje central de las falsas afirmaciones de Trump de su derrota en 2020 ante el demócrata Joe Biden fue fraudulenta.

El allanamiento estaba vinculado con un esfuerzo del Departamento de Justicia (DOJ) para decomisar registros electorales en el condado.

“Tenemos estados muy corruptos que cuentan los votos. Tenemos estados que gané y que demuestran que no gané”, manifestó Trump. “Ahora verán algo en Georgia, donde lograron obtener las papeletas con una orden judicial; verán resultados interesantes”.

Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional, aseguró que el mismo presidente le indicó que fuera a Atlanta para la polémica búsqueda. Como muestra de su vinculación e interés en las averiguaciones, Gabbard puso a Trump al teléfono con varios de los agentes del FBI implicados en la búsqueda, de acuerdo con dos fuentes cercanas con la llamada. Una de ellas aseguró que la conversación consistió en una breve charla motivadora.

Los comicios están dirigidos por funcionarios estatales y locales, y el gobierno federal solo tiene un papel limitado. Pero ello no le ha impedido al mandatario tratar de reformar la manera en que se llevan a cabo las elecciones.

En 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que busca exigir a los electores que presenten una prueba de ciudadanía estadounidense al registrarse para votar en las elecciones y prohibir a los estados contabilizar las papeletas de voto por correo que lleguen el día posterior al día de los comicios.

Aunque la medida ha sido parcialmente bloqueada en un tribunal federal, los no ciudadanos ya tienen prohibido votar en las elecciones federales, informó CNN.

En diferentes momentos, el mandatario republicano se comprometió a cambiar la manera en la que se vota en Estados Unidos, enfocándose en métodos que, de acuerdo con él, falsamente conducen al fraude electoral. En el mes de agosto, aseguró que iba a “liderar un movimiento” para eliminar el voto por correo y se comprometió a firmar una orden ejecutiva que lo prohibía, además de las máquinas de votación. No obstante, no firmó dicha orden.

Asimismo, Trump dio inicio a una inusual campaña de redistribución de distritos a mediados de la década, destinada a ayudar a los republicanos a ganar escaños adicionales en la Cámara de Representantes en las elecciones de noviembre.

DOJ, que ha extendido las acusaciones de que inmigrantes irregulares se han infiltrado en las elecciones del país sin evidencias independientes, ha demandado a dos docenas de estados para obtener registros electorales completos, incluyendo información personal como números de Seguro Social y direcciones particulares.

Varios funcionarios electorales demócratas han tomado medidas para prepararse ante una posible intrusión del gobierno republicano en las elecciones intermedias.

Steve Simon, secretario de Estado de Minnesota, declaró a finales de enero que él y sus colegas habían discutido varias medidas, desde proteger a los electores de las interacciones con las fuerzas del orden federales en los centros de votación hasta gestionar una iniciativa de la administración para acceder a la información personal de decenas de millones de votantes.

“Esta es ahora una categoría de planificación legítima. Es sumamente triste, pero sería irresponsable de nuestra parte descartar esta posibilidad”, declaró Simon en la reunión anual de invierno de la Asociación Nacional de Secretarios de Estado.

Los secretarios de estado demócratas se mostraron reticentes a ofrecer detalles explícitos sobre su planificacion anticipada por temor a alarmar a los electores o a proporcionar una hoja de ruta para cualquier persona que quiera hacer una mala práctica. Sin embargo, indicaron que sus preparativos estaban evolucionando con los nuevos riesgos planteados por el gobierno.

