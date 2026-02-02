Trump presiona al Congreso para aprobar sin modificaciones el plan de financiación y reabrir el gobierno

El presidente Donald Trump instó este lunes a los congresistas republicanos y demócratas a respaldar sin modificaciones un proyecto de ley aprobado por el Senado, en un intento por evitar un nuevo cierre del gobierno.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, enfatizó que el acuerdo debe enviarse a su despacho “sin demora” y sin cambios, y subrayó la urgencia de reabrir las operaciones federales.

“Necesitamos que el gobierno abra sus puertas, y espero que todos los republicanos y demócratas se unan a mí para apoyar este proyecto de ley y lo envíen a mi despacho sin demora. No puede haber cambios en este momento”, escribió Trump.

Agregó que trabajará “de buena fe para abordar los problemas planteados” pero advirtió que otro cierre “prolongado, inútil y destructivo” afectaría a todo el país.

El paquete de financiamiento aprobado por el Senado otorga fondos temporales al Departamento de Seguridad Nacional hasta el 13 de febrero, fecha límite para que el Congreso alcance un acuerdo sobre nuevas restricciones a las operaciones de ICE.

La medida, sin embargo, enfrenta resistencia: mientras que muchos demócratas se oponen de manera general, algunos republicanos buscan incluir nuevas demandas que podrían complicar su aprobación en la Cámara de Representantes.

Trump destacó que, de ser aprobado, el proyecto sería promulgado “¡inmediatamente!”.

Los demócratas se niegan a aportar los votos que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, necesita para avanzar el paquete de financiación, en un intento por frenar las operaciones de deportación de la administración Trump tras la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis.

La negativa obliga a Johnson a apoyarse únicamente en su ajustada mayoría republicana, donde también existen resistencias al acuerdo alcanzado entre Trump y los demócratas del Senado, indicó AP.

La votación podría comenzar el martes, cuando se cumpliría el cuarto día del cierre parcial del gobierno.

El sábado vencieron los fondos del Pentágono, el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales. Aunque muchas de sus funciones están catalogadas como esenciales y continúan operando, algunos empleados podrían quedarse sin salario o ser enviados a licencias temporales.

El bloqueo anticipa una semana complicada en el Capitolio, ya que Johnson depende del respaldo directo de Trump para lograr la aprobación del paquete. La semana pasada, el presidente acordó con el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, que el Departamento de Seguridad Nacional reciba solo financiación provisional hasta el 13 de febrero, mientras el Congreso debate posibles cambios en las operaciones de control migratorio.

El Senado aprobó el paquete por amplia mayoría antes de la fecha límite del sábado.

Demócratas presionan por cambios en ICE El líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, dejó claro el lunes que su bancada no ve razones para ayudar a Johnson en un paso procesal que, por norma, corresponde resolver al partido mayoritario, de acuerdo con la agencia de noticias.

Mientras el liderazgo republicano enfrenta divisiones internas, los demócratas buscan usar su influencia para exigir modificaciones en la política migratoria. “En raras ocasiones hemos intervenido para abordar la disfunción republicana”, afirmó Jeffries en el Capitolio.

Entre sus demandas figuran restricciones adicionales al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), más allá de los $20 millones de dólares incluidos en el proyecto para cámaras corporales.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció el lunes que los agentes desplegados en Minneapolis, incluidos los de ICE, comenzarán a usar cámaras corporales de inmediato, con planes de extender el programa a nivel nacional conforme haya fondos disponibles.

Sin embargo, los demócratas también proponen que los agentes federales de inmigración actúen sin ocultar su identidad y que basen sus operativos en órdenes judiciales, en lugar de administrativas.

Jeffries sostuvo que las negociaciones sobre cambios en las operaciones migratorias deben comenzar de inmediato y no aplazarse durante las próximas semanas. Aun así, algunos demócratas se han distanciado de esa postura y presionan para aprobar cuanto antes la financiación y evitar mayores interrupciones en el gobierno.

Republicanos plantean sus propias exigencias

Al mismo tiempo, los republicanos de la Cámara, con el respaldo de algunos senadores, han presentado sus propias condiciones mientras buscan reforzar la ofensiva de Trump contra la migración irregular.

El House Freedom Caucus reclama un aumento del financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional, mientras otros legisladores impulsan la inclusión de iniciativas adicionales, como la Ley SAVE, una prioridad de Trump que exigiría prueba de ciudadanía para poder registrarse y votar en elecciones.

“Obviamente el presidente quiere que esto salga adelante”, dijo el líder de la mayoría, Steve Scalise. “Nunca se empieza con todos los votos. Se trabaja hasta conseguirlos”, añadió.

