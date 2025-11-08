Óscar de la Hoya lanza una nueva crítica contra Dana White: “Son unos sinvergüenzas”

El reconocido promotor de boxeo y antiguo campeón mundial, Óscar De La Hoya, volvió a encender la polémica tras lanzar una dura crítica contra Dana White, luego de que se revelara que el presidente de la UFC está siendo investigado por el FBI por presuntos amaños en múltiples combates.

Estas declaraciones las realizó el antiguo peleador durante sus habituales transmisiones a través de las redes sociales, donde celebró el escándalo que envuelve al que podría convertirse en uno de sus mayores rivales por promover cambios drásticos dentro del boxeo mundial.

“Uno de mis enemigos está metido en un buen lío. Mi amigo Dana White y la UFC están siendo investigados por el FBI por supuestamente amañar más de cien peleas, la última este fin de semana. Fue increíblemente sospechoso, en serio. ¿Acaso alguien se sorprende?”, expresó De la Hoya.

Mauricio Sulaimán tiene en la mira a Zuffa Boxing de Dana White. Crédito: David Becker | AP

El CEO de Golden Boy Promotions también aprovechó la ocasión para arremeter contra TKO, empresa matriz de la UFC. Los acusó de intentar intervenir en el boxeo profesional a través del proyecto Zuffa Boxing al considerar que su principal objetivo es modificar la Ley Muhammad Ali, la cual protege los derechos de los peleadores.

“Llevo tiempo diciéndoles que estos de TKO son unos sinvergüenzas, y ahora intentan modificar la Ley Muhammad Ali para joder a los boxeadores. ¡Lárguense de nuestro deporte! Todo lo que tocan se convierte en una mierda. Y ahora tienen al FBI pisándoles los talones, ¡buena suerte!”, afirmó el antiguo campeón mundial.

De La Hoya advirtió además que TKO busca replicar en el boxeo el mismo modelo de control que aplicó en la UFC, eliminando la independencia de los peleadores y concentrando el poder en una sola organización, sistema que ha regido el pugilismo por muchos años.

“¿Acaso hay algún boxeador joven lo suficientemente loco como para arruinar su carrera firmando con tu liga de mierda?. Quieren sus propias reglas, su propio cinturón, su propio ring, su propia sanción para hacer exactamente lo que hicieron con la UFC, lo que les valió una demanda de 400 millones de dólares por parte de exluchadores, y ahora una investigación federal por actividades ilegales. Ya veremos cómo termina esto”, resaltó.

Óscar de la Hoya vuelve a cargar contra Zuffa Boxing. Crédito: Richard Shotwell | AP

Esta no es la primera vez que Óscar de la Hoya habla sobre esta situación debido a que hace un par de días también se refirió sobre esto en una entrevista ofrecida con The Ariel Helwani Show, donde se plantó contra Zuffa Boxing.

“Yo no tomo en serio esta nueva entidad. Lo que quieren hacer con la Ley Muhammad Ali es cuestionable, si quieres hacer bien las cosas en este deporte, no eliminas una ley que protege al peleador. El peleador es el producto, sin esa cláusula, el peleador queda vulnerable”, concluyó.

