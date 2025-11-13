Óscar de la Hoya opina sobre la investigación del FBI a la UFC 

El histórico campeón mundial y propietario de Golden Boy Promotions, Óscar de la Hoya, decidió pronunciarse sobre la reciente investigación que ha venido realizando el FBI por los presuntos amaños de peleas dentro de la UFC que es presidida por Dana White.

Estas declaraciones las realizó el antiguo peleador mexicoamericano durante sus habituales declaraciones a través de las redes sociales en las que aseguró que la intervención de la agencia federal es una clara señal de la magnitud del caso, asegurando que seguirá cada detalle del escándalo “como si fuera un espectáculo”.

“Cuando el FBI está involucrado, es porque es por una razón, las razones obviamente salieron a la luz y no van a desaparecer. El FBI no simplemente desaparece y ellos no aparecen por algo pequeño, aparecen porque algo realmente serio sucedió, así que, creo que a medida que todo esto se desarrolla, la verdad saldrá a la luz. La verdad siempre prevalecerá, esa es la conclusión. Así que, sabes, voy a sentarme con mis palomitas y disfrutar del espectáculo”, resaltó.

Las declaraciones del “Golden Boy” surgieron luego de que se destapara un posible caso de manipulación de resultados ocurrido durante la velada del UFC Fight Night 263, celebrada el 1 de noviembre.

Ese día el combate entre Isaac Dulgarian y Yadier del Valle despertó sospechas debido a un comportamiento anómalo en las apuestas; Dulgarian, quien partía como amplio favorito con cuotas de -250, perdió por sumisión en el primer asalto (3:41). Sin embargo, poco antes del combate, las cuotas habían cambiado drásticamente a un rango de -170/-130, lo que reveló un movimiento inusual de dinero apostado a su derrota.

El monitoreo en tiempo real de las apuestas sobre este combate estuvo a cargo de la empresa Integrity Compliance 360, que al detectar las irregularidades, alertó directamente al FBI para que se iniciara una investigación formal. La organización presidida por Dana White confirmó que ya sostuvo reuniones con agentes federales y que el proceso continúa abierto con el objetivo de demostrar la mayor transparencia y legalidad posible.

Óscar de la Hoya aprovechó esta oportunidad para lanzar una dura crítica por los intentos de algunos miembros pertenecientes a la UFC para intentar modificar la Ley Muhammad Ali; normativas que regulan el boxeo profesional en Estados Unidos para que los peleadores tengan las debidas oportunidades para vivir gracias a este deporte.

Según él titular de Golden Boy Promotions, las maniobras para aplicar ese modelo en las artes marciales mixtas representan un riesgo para la transparencia y la justicia en los deportes de combate.

Para el promotor, la intervención del FBI podría marcar un antes y un después en la protección de la integridad deportiva al considerar que las apuestas ilegales y amaños de combates representan un duro golpe para los aficionados.

De la Hoya por el futuro de Ryan García

El promotor habló recientemente sobre el posible rival que buscarán para que Ryan García pueda mantener su carrera activa dentro del pugilismo mundial, siendo el mexicano Mario Barrios el principal candidato para subir al ring.

“Creo que es la pelea perfecta para el regreso de Ryan. Creo que el empate de Barrios contra el gran Manny Pacquiao es algo muy bueno para Barrios”, expresó el antiguo campeón mundial de boxeo durante una conversación que se llevó a cabo durante la función de Vergil Ortiz contra Erickson Lubin.

Sigue leyendo:

–Óscar de la Hoya revela el rival perfecto para Ryan García

–Camarón Zepeda ya tiene planeado su regreso a los cuadriláteros

–Joao Cancelo sueña con regresar al fútbol de Europa