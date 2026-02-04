Concachampions: América gana la ida y Pumas se hunde ante el San Diego FC

América cumplió en Concachampions en su visita a Centroamérica y sacó un triunfo clave en Honduras, mientras que Pumas vivió una noche para el olvido en California y ahora está obligado a una remontada casi perfecta.

América vence 2-1 a Olimpia y toma ventaja en la serie

El América dio un paso firme hacia la siguiente ronda al imponerse 2-1 al Olimpia de Honduras en el partido de ida de la primera fase de la Concacaf Champions Cup, disputado este martes.

Las Águilas golpearon al inicio del complemento. Al minuto 47, Víctor Dávila aprovechó un tiro de esquina y con un zurdazo desde el centro del área puso el 0-1.

Jorge Álvarez empató al 50 con un espectacular disparo desde fuera del área que se incrustó en el ángulo superior derecho.

El equipo dirigido por André Jardine mantuvo la presión y encontró el gol del triunfo al minuto 88, cuando Ramón Juárez conectó un remate que sentenció el 1-2 definitivo.

El partido de vuelta se jugará el 11 de febrero en México, donde América buscará cerrar la eliminatoria y Olimpia intentará una remontada.

Pumas cae 4-1 ante San Diego FC y queda contra las cuerdas

La otra cara de la moneda fue para Pumas, que sufrió una dolorosa goleada de 4-1 ante San Diego FC en el estadio Snapdragon, resultado que deja a los universitarios con pie y medio fuera de la Concachampions.

Al minuto 11, Adalberto Carrasquilla desbordó por derecha y asistió a Robert Morales, quien firmó un golazo de chilena.

Al 68’, Manu Duah empató de cabeza tras un tiro de esquina, venciendo a Keylor Navas. La debacle continuó con un centro de Wilson Eisner que David Vázquez transformó en el 2-1, ganando por arriba.

Alex Mighten aprovechó un rebote para marcar el tercero. Ya en los minutos finales, un error defensivo de Nathan Silva permitió que Luca Bombino empujara el balón para el 4-1 definitivo.

Ahora, Pumas está obligado a ganar por tres goles y no recibir ninguno en el Estadio Olímpico Universitario si quiere seguir con vida en la Concacaf Champions Cup. De lo contrario, dirá adiós de forma prematura al torneo.

