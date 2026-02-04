México envió trámites a FIFA para poder convocar a Álvaro Fidalgo

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) está en los trámites con FIFA para continuar el proceso para que Álvaro Fidalgo pueda vestir la camiseta de la Selección Mexicana, según fuentes consultadas por ESPN.

“La FMF envió los documentos a FIFA y estamos a la espera de lo que resuelvan”, señaló una fuente sobre el estatus del mediocampista de 28 años, quien recientemente viajó a España para firmar con el Betis de Sevilla.

Hoy os hablo con el corazón en la mano.

El 1 de febrero de 2021 me monté en el avión con muchos objetivos, crecer, disfrutar, trascender y ganarme el cariño de un club gigante con millones de aficionados. Tenía una idea del equipo y el País al que llegaba, pero todo superó mis… pic.twitter.com/YSufyzEMkQ — Alvaro Fidalgo (@Alvaro10fidalgo) February 2, 2026

Álvaro Fidalgo y el trámite de naturalización

Fidalgo cumplió cinco años de residencia ininterrumpida en México el lunes 2 de febrero de 2026, condición indispensable para el cambio de federación.

Ese mismo día tomó el vuelo rumbo a España para iniciar su etapa en LaLiga con el Betis. Desde 2024 está naturalizado mexicano, y el cumplimiento del plazo de residencia despeja el último obstáculo administrativo.

La decisión final recaerá en la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA, encargada de analizar solicitudes de cambio de federación y verificar que todos los requisitos reglamentarios estén en orden.

Carrera en México y salto a Europa

Fidalgo llegó a la Liga MX el 2 de febrero de 2021 y siempre jugó para el América, donde se consolidó como una de las grandes figuras del último lustro. Con las Águilas ganó el tricampeonato y se convirtió en un referente del mediocampo. Su llegada se dio a préstamo desde el CD Castellón, impulsada por Santiago Solari, quien lo conocía de su formación en el Real Madrid Castilla.

Si la FIFA autoriza el cambio, Fidalgo podría ser elegible desde la Fecha FIFA de marzo, lo que abre una ventana corta para convencer al cuerpo técnico del Tri —Javier Aguirre, si decide convocarlo— y pelear por un lugar en la lista rumbo al Mundial 2026.

El propio futbolista fue cauto al respecto: “Soy mexicano, es una posibilidad que tengo, está todo en el aire. Estoy centrado en hacer bien las cosas aquí”, declaró Fidalgo ya como jugador del Betis.

Con el expediente en la FIFA, la FMF acelera para sumar talento de jerarquía a la Selección Mexicana. Álvaro Fidalgo puede convertirse en una opción real para el Tri en el tramo decisivo hacia 2026 y la Copa del Mundo.

