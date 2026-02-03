Murió Nicolás Giani, exjugador del Inter, tras una enfermedad incurable

El exfutbolista italiano Nicolas Giani, símbolo del SPAL y reconocido por su paso por varios clubes relevantes del fútbol italiano, entre ellos el Inter de Milán, falleció a los 39 años en Desenzano del Garda.

Giani se retiró en 2022, tras recibir el diagnóstico de una enfermedad incurable que puso fin a su carrera deportiva.

La noticia de su muerte provocó una ola de condolencias entre equipos que formaron parte de su trayectoria, como Inter, Vicenza, Spezia, Cremonese y el propio SPAL. Varios clubes le dedicaron mensajes públicos y recordaron su legado y la huella que dejó tanto dentro como fuera del campo.

El recorrido profesional de Giani abarcó equipos como Inter de Milán, Cremonese, Pro Patria, Vicenza, Perugia, Spezia, Feralpisalò y Desenzano. Se destacó especialmente en el SPAL, donde fue pieza fundamental en el ascenso del equipo desde la Lega Pro hasta la Serie A entre 2014 y 2017, aunque no llegó a disputar encuentros en la máxima categoría.

FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Nicolas Giani, difensore che ha militato nelle giovanili nerazzurre dal 1998 al 2005.



La società si stringe attorno alla famiglia in questo momento di lutto. — Inter ⭐⭐ (@Inter) February 2, 2026

Recorrido por varios clubes en Italia

En el Vicenza, Giani superó los 100 partidos oficiales y también representó a Italia en las selecciones juveniles sub-18 y sub-19. Sin embargo, no logró una convocatoria con la selección absoluta.

En el ámbito personal, Giani deja a su esposa Raluca y a su hija Bianca. Su fallecimiento ocurrió poco antes de su 40 cumpleaños, una fecha que su familia y el entorno deportivo aguardaban mientras enfrentaba una larga enfermedad.

El contexto reciente del SPAL añade un matiz doloroso a la despedida del jugador. El club fue declarado en bancarrota en agosto de 2025, después de múltiples intentos infructuosos por encontrar soluciones que aseguraran la continuidad de la institución.

En los últimos cuatro años, los propietarios invirtieron 50 millones de euros en liquidez, incluidos 12 millones en la última temporada, aunque estos esfuerzos no se tradujeron en resultados deportivos favorables.

La memoria de Nicolas Giani, forjada en la dedicación y el respeto de quienes compartieron su camino, mantiene vigente su influencia en la comunidad del fútbol italiano y entre quienes lo acompañaron a lo largo de su notable carrera.

Seguir leyendo:

Histórico entrenador francés repudió el fútbol femenino: “La mujer está hecha para dar a luz”

Gol del uruguayo Ronald Araujo le da al FC Barcelona sufrido pase a semifinales de Copa del Rey

James Rodríguez negocia con Minnesota United para llegar a la MLS, según reporte