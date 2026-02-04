DHS confirma nueve meses consecutivos sin liberar inmigrantes en la frontera de EE.UU.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) confirmó este miércoles que la Patrulla Fronteriza cumple nueve meses consecutivos sin liberar a inmigrantes indocumentados tras ser detenidos en la frontera, un hecho que calificó como un “hito sin precedentes” en la historia fronteriza moderna.

Según datos preliminares de enero, todas las personas interceptadas fueron procesadas conforme a la ley, sin excarcelaciones dentro del país, informó el DHS en un comunicado difundido desde Nogales, Arizona.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que el balance se produce cuando se cumple un año del inicio de la administración del presidente Donald Trump y sostuvo que el Gobierno ha alcanzado “la frontera más segura en la historia de Estados Unidos”.

De acuerdo con el DHS, enero de 2026 registró el cuarto mes consecutivo de descenso en las detenciones de la Patrulla Fronteriza en la frontera suroeste, con 6,073 arrestos, una cifra 93 % inferior al promedio mensual histórico registrado entre los años fiscales 1992 y 2024, que se ubicaba en 83,065 detenciones por mes.

El informe también señala que los encuentros totales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) alcanzaron en enero 34,631 en todo el país, el nivel más bajo jamás registrado para un mes de enero. Esa cifra representa una caída del 87 % frente al promedio mensual de la administración anterior, que fue de 230,849 encuentros entre febrero de 2021 y diciembre de 2024.

En lo que va del año fiscal, el total de detenciones de la CBP asciende a 126,234, lo que supone una disminución del 12 % en comparación con octubre de 2024, según el DHS.

Detenciones en la frontera suroeste

El comunicado detalla que el 90 % de las detenciones en la frontera suroeste correspondieron a adultos solteros, mientras que el 71 % de los arrestados eran ciudadanos de México. Además, el 56 % de las personas detenidas se encontraba en la frontera por primera vez, indicó la agencia.

Durante enero, la Patrulla Fronteriza registró un promedio diario de 196 detenciones, lo que equivale a unas ocho por hora. Esa cifra es 96 % menor que el promedio diario de la administración anterior, que alcanzaba 5.110 arrestos diarios.

El DHS también subrayó que en enero se detuvo a 42 % menos inmigrantes por día que los que se interceptaban en una sola hora durante el pico de diciembre de 2023.

El comisionado de la CBP, Rodney S. Scott, destacó que los agentes están obteniendo “resultados sin precedentes”, con niveles de cruces y detenciones “nunca vistos en la historia de la CBP”, según dijo en el comunicado.

Incautaciones de drogas

Además de la reducción en los cruces, el DHS informó incautaciones récord de drogas durante enero. Entre ellas, 816 libras de fentanilo, de las cuales el 98 % fueron decomisadas a lo largo de la frontera suroeste.

También se incautaron 12,241 libras de metanfetamina, el 93 % en la frontera suroeste, en su mayoría por la Oficina de Operaciones de Campo.

En el caso de la cocaína, las autoridades decomisaron 5.386 libras, un 40 % más que el mes anterior, mientras que las incautaciones de marihuana alcanzaron 17.639 libras, un aumento del 22 % respecto a diciembre.

El DHS indicó que las cifras finales se publicarán en las próximas semanas y reiteró que la agencia “mantiene su compromiso de obtener resultados que protejan a la nación, aseguren la frontera y defiendan el estado de derecho”.

