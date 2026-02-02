Agentes del DHS comenzarán a usar cámaras corporales en Minneapolis tras muertes de civiles

Todos los agentes del Departamento de Seguridad Nacional desplegados en Minneapolis, incluidos los del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, recibirán de inmediato cámaras corporales, anunció este lunes la secretaria Kristi Noem.

La decisión se produce tras la indignación generada por la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales durante protestas contra operativos migratorios en la ciudad.

Noem hizo el anuncio a través de la red social X, donde señaló que el programa de cámaras corporales se ampliará a nivel nacional conforme se disponga de fondos. “Adquiriremos y desplegaremos rápidamente cámaras corporales para las fuerzas del orden del DHS en todo el país”, escribió.

.@POTUS on body cams: "They generally tend to be good for law enforcement because people can't lie about what's happening." https://t.co/LbAeV4YXdL pic.twitter.com/Hy7wBg8dFp — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 2, 2026

La medida llega en medio del fuerte escrutinio sobre la actuación de los agentes de migración en Minneapolis, donde las muertes de Renee Good y Alex Pretti intensificaron las protestas y las críticas a los métodos de aplicación de las leyes migratorias.

Organizaciones civiles y opositores al Departamento de Seguridad Nacional han reiterado su exigencia de que todos los funcionarios encargados de este tipo de operativos utilicen cámaras corporales.

El uso de estos dispositivos ya había sido impulsado en 2022, cuando el expresidente Joe Biden ordenó que los agentes federales de policía portaran cámaras corporales como parte de una orden ejecutiva de reforma policial, recordó AP.

Esa directriz, sin embargo, fue revocada posteriormente por el presidente Donald Trump al inicio de su segundo mandato.

Consultado por un periodista durante un vuelo a Florida sobre si consideraba positivo que hubiera más cámaras registrando los incidentes con las fuerzas del orden, Trump respondió: “Creo que ayudaría a la policía, pero tendría que hablar con ellos”.

