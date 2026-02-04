Gustavo Petro se reunió en Washington D.C. con senadores y congresistas

Durante su tercer día de visita oficial a Estados Unidos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, mantuvo un encuentro con senadores y representantes del Congreso estadounidense, con una agenda que estuvo centrada en la situación de los migrantes venezolanos, el desplazamiento de los cultivos de hoja de coca y las relaciones comerciales con Ecuador.

El mandatario detalló el impacto del Estatuto Temporal de Protección (TPS) en Colombia, y señaló que más de dos millones de venezolanos han accedido a este beneficio, lo que les otorga derechos ciudadanos. Según las cifras presentadas, la mitad de esta población se encuentra empleada actualmente, aportando al crecimiento económico del país, informó el diario colombiano Semana.

Sin embargo, el mandatario manifestó su preocupación por la situación de los hombres jóvenes de origen venezolano, advirtiendo sobre el riesgo de que este sector poblacional pueda verse involucrado en focos de violencia si no se profundiza su integración.

El mercado de la coca y la energía fronteriza

Petro informó que la producción de hoja de coca en Colombia ha experimentado un desplazamiento geográfico hacia el sur, acercándose a la frontera con Ecuador. Atribuyó este fenómeno a la eficacia de las operaciones colombianas contra el narcotráfico. Como solución, propuso una reactivación económica y energética de la zona fronteriza.

Al respecto, el presidente afirmó: “Nuestras cifras no indican ni una avalancha hacia Colombia como temíamos, ni lo contrario, pareciera que los poblaciones hubieran quedado ahí y aquí el tema de reactivar la frontera”, acotó Petro.

“Lo que dije al principio, si reactivamos allí hay 14 millones de personas con sangre que viene de Venezuela con sangre que viene de Colombia cruzada, un mismo pueblo y usamos el potencial energético, uno que nos viene del sol y de los vientos y otro que viene del subsuelo y hacemos ahí una reactivación económica”, apuntó Petro.

Tensiones con Ecuador y tecnología

Durante la reunión, Petro confirmó la existencia de una crisis diplomática con el Gobierno ecuatoriano: “Hoy hay una guerra comercial con Ecuador entre los dos países y es fundamental hacer estallar esas burbujas desinformativas y restablecer una comunicación franca y real, no mediada”, aseguró.

Finalmente, el presidente expresó su inquietud ante el desarrollo tecnológico actual, señalando que “la construcción de estas tecnologías constituyen un peligro inmenso”. Entre los asistentes destacó el senador republicano Rand Paul, conocido por su postura antiintervencionista y su capacidad de influencia en el legislativo estadounidense.

Sigue leyendo:

– Justicia de Colombia investiga al exciclista Luis ‘Lucho’ Herrera por desaparición de 4 personas

– Petro afirma que mostrará a Trump evidencia de la lucha de Colombia contra las drogas

– FAA emite avisos para aerolíneas de EE.UU. en espacios aéreos en el Pacífico desde México a Ecuador