Padre de Patrick Mahomes y exjugador de New York Mets vuelve a ser arrestado por violar libertad condicional

Por quinta ocasión el padre de Patrick Mahomes fue arrestado. El pasado martes se conoció que Mahomes Sr. fue detenido por presuntamente violar los términos de su libertad condicional.

El papá de la estrella de Kansas City Chiefs había sido sentenciado por manejar en estado de ebriedad en 2024. Además de la libertad condicional, tenía la licencia suspendida.

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, Mahomes Sr. ingresó en la cárcel del condado de Smith en Texas, a las 8:53 de la mañana. Una foto posando para la ficha policial se filtró en redes sociales.

Según documentos judiciales, el exjugador de New York Mets fue detenido por violar los términos de su libertad condicional. El monitor Scram detectó un alto nivel de alcohol el pasado 1 de enero

Tras ser detenido en 2024 por conducir borracho, se declaró culpable meses después. La justicia determinó una sentencia de cinco años de libertad condicional.

Además, se ordenó la suspensión de la licencia de conducir; asistencia a seminarios de alcohólicos anónimos: servicio comunitario; participación en un programa para reincidentes y uso obligatorio de un monitor de alcohol Scram en el tobillo.

Se trata de al menos el quinto arrestado que sufre el exjugador de New York Mets. Antes de ser detenido en 2024, días antes del Super Bowl 58, Mahomes Sr. fue encarcelado y sentenciado en 2018 por conducir bajo los efectos del alcohol.

En ese momento cumplió 40 días de arrestado los fines de semana durante dos años diferentes. En 2008 también fue arrestado por un cargo de DWI en Dakota del Sur en 2008, según el New York Post.

Asimismo, en 2016 fue detenido por intoxicación pública en un partido de Texas Tech en 2016 mientras su hijo era el mariscal de campo de los Red Raiders.

El padre de la estrella de los Chiefs fue lanzador en la MLB y en la Liga Japonesa de Béisbol Profesional. Nació el 9 de agosto de 1970 en Bryan, Texas.

Mahomes jugó 11 temporadas en la MLB, vistiendo los colores de los Minnesota Twins, Boston Red Sox, New York Mets, Texas Rangers, Chicago Cubs y Pittsburgh Pirates. Mahomes Sr. lanzó en las Grandes Ligas desde 1992 hasta 2003.



