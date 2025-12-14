Duro golpe para los Chiefs: Patrick Mahomes se rompió el ligamento cruzado

Los Kansas City Chiefs confirmaron este domingo una noticia devastadora para la franquicia: Patrick Mahomes, tres veces campeón del Super Bowl, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante la derrota 16-13 ante Los Angeles Chargers.

El equipo informó el diagnóstico a través de un comunicado oficial tras realizarle estudios médicos al mariscal de campo: “Una resonancia magnética confirmó que nuestro quarterback Patrick Mahomes sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el partido de hoy. Patrick y el club están explorando opciones quirúrgicas”.

La lesión se produjo en los minutos finales del encuentro, una derrota que dejó a los Chiefs sin posibilidades de clasificar a los playoffs cuando restan tres partidos para el cierre de la temporada regular.

La acción ocurrió a menos de dos minutos del final, cuando Mahomes intentaba comandar una última serie ofensiva en busca de la remontada. El pasador salió de la bolsa de protección al no encontrar un receptor disponible y decidió correr para ganar yardas, pero fue derribado por detrás por un defensivo rival. En la jugada, su rodilla izquierda quedó trabada en el césped, provocándole un intenso dolor que lo dejó tendido en el campo antes de ser retirado rumbo al vestuario.

Tras conocerse la gravedad de la lesión, el propio Mahomes envió un mensaje en el que aseguró que regresará fortalecido para la temporada 2026: “No sé por qué tuvo que pasar esto. No voy a mentir, duele. Pero ahora solo podemos confiar en Dios y luchar día tras día. Gracias a los Chiefs por apoyarme siempre y a todos los que me han contactado y enviado oraciones. Volveré más fuerte que nunca”.

La derrota ante los Chargers marcó además un hecho inédito en la era Mahomes: Kansas City quedó fuera de la postemporada por primera vez desde que el quarterback asumió como titular indiscutido.

