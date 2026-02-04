Reinician las conversaciones de paz de EE.UU. con Rusia y Ucrania en los Emiratos Árabes

Representantes oficiales de Estados Unidos, Ucrania y Rusia iniciaron este miércoles una nueva fase de conversaciones trilaterales en los Emiratos Árabes Unidos en busca de una solución al conflicto armado ante la proximidad del cuarto aniversario de la invasión iniciada por Moscú.

Las reuniones en Abu Dabi, que se extenderán hasta este jueves, representan la segunda etapa de este formato de negociación tras la sesión celebrada el mes pasado, informó ABC News. Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, confirmó el inicio de la jornada indicando que “el proceso de negociación comenzó en formato trilateral: Ucrania, EE. UU. y Rusia”.

Por su parte, el portavoz de Rusia, Dmitry Peskov, declaró a los medios que Moscú “continúa su operación militar especial. La puerta a una solución pacífica está abierta, y Rusia sigue abierta”, de acuerdo con declaraciones recogidas por la agencia estatal Tass.

Puntos críticos de la negociación

A pesar de que ambas partes calificaron la ronda previa como constructiva, persisten desacuerdos sustanciales. Entre los temas principales se encuentra el destino de la región del Donbás, donde Rusia exige una retirada militar total, condición rechazada por Kiev.

Asimismo, el control de la central nuclear de Zaporizhia y la naturaleza de las garantías de seguridad occidentales para Ucrania centran las discusiones. Mientras Ucrania exige la participación vinculante de fuerzas estadounidenses, Rusia rechaza el despliegue de la OTAN. No obstante, el negociador ruso Kirill Dmitriev admitió que «algunas garantías de seguridad, de alguna forma, podrían ser aceptables».

El diálogo se produce en medio de recientes ataques a la red eléctrica ucraniana. Aunque el presidente estadounidense Donald Trump anunció un compromiso de cese al fuego en objetivos energéticos, el presidente Volodimir Zelenski denunció violaciones al pacto tras los bombardeos del lunes.

Zelenskyy afirmó que “anoche, Rusia rompió su promesa, eso significa que o bien Rusia ahora cree que una semana tiene menos de cuatro días en lugar de siete, o realmente está apostando solo a la guerra”. Ante estos hechos, el mandatario ucraniano señaló que «el trabajo de nuestro equipo negociador se ajustará en consecuencia”.

Sigue leyendo:

– Infantino pide levantar el veto a Rusia en el fútbol internacional

– Rusia confirma reanudación de ataques contra infraestructura energética de Ucrania

– Trump anuncia que la India dejará de comprar petróleo a Rusia y le rebajará aranceles