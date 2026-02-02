Infantino pide levantar el veto a Rusia en el fútbol internacional

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, afirmó que el veto impuesto a Rusia en las competiciones internacionales debería levantarse, al considerar que la medida “no ha conseguido nada”, y señaló que, al menos, el regreso debería comenzar en las categorías inferiores.

Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, a comienzos de 2022, los clubes y selecciones nacionales de Rusia y Bielorrusia fueron excluidos de los torneos internacionales organizados por los principales entes del fútbol.

“Es algo que tenemos que hacer, definitivamente, al menos en categorías inferiores”, expresó Infantino este lunes en una entrevista concedida a la cadena británica Sky. El dirigente sostuvo que la sanción ha tenido efectos contraproducentes. “Este veto no ha conseguido nada, solo ha creado más frustración y odio. Que los niños y niñas de Rusia puedan jugar al fútbol en otras partes de Europa podrá ayudar”, afirmó.

Durante la misma entrevista, Infantino también se refirió a la posibilidad de imponer sanciones similares a Israel por el conflicto en Palestina, una opción que calificó como “una derrota”.

Además, el presidente de la FIFA defendió la reciente decisión de otorgar a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, el premio de la paz creado por la institución.

