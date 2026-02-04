Shaquille O’Neal revela cuál fue su título favorito de la NBA

Shaquille O’Neal sorprendió y reveló cuál fue el campeonato más especial de su legendaria carrera: el anillo ganado con el Miami Heat en 2006, por encima de los tres que obtuvo junto a Kobe Bryant con Los Angeles Lakers.

La confesión llegó durante la celebración del 20º aniversario del título del Heat, un evento de dos días que incluyó una gala y una ceremonia en la duela durante el partido ante Atlanta, con la mayoría de los integrantes de aquel plantel histórico presentes.

“Es mi favorito porque no se suponía que ganáramos y porque estaba bajo mucha presión para lograrlo”, explicó O’Neal. “Necesitaba hacerlo antes de que el otro tipo consiguiera su cuarto título”.

Shaq explains why 2006 Miami Heat Championship is his favorite NBA title.

Shaq: This is going to shock the basketball world. It's my favorite because we were not supposed to win. It was one I was pressured to win before the other guy got his fourth. The fact that were were a… pic.twitter.com/U79h6VZ9yR — Brendan Tobin (@Brendan_Tobin) February 4, 2026

La presión tras la ruptura con Kobe Bryant

El “otro tipo” al que se refirió O’Neal fue Kobe Bryant, con quien ganó tres campeonatos consecutivos en los Lakers antes de que su relación se deteriorara y el pívot fuera traspasado a Miami en 2004. Para Shaq, el título de 2006 representó la validación definitiva de que podía ser campeón sin Bryant.

Aunque Kobe terminaría superándolo con cinco anillos en total, ambos lograron reconciliarse parcialmente antes del trágico fallecimiento de Bryant en 2020.

O’Neal describió a aquel Miami Heat de 2006 como un grupo poco convencional, lleno de tensiones internas, pero unido cuando más importaba.

“Éramos un grupo de inadaptados. Discutíamos, peleábamos, hacíamos todo de manera poco tradicional, pero nunca dejamos de estar juntos”, relató Shaq, quien estimó que hubo cerca de 40 peleas internas durante esa temporada.

Ese carácter quedó reflejado en las Finales de la NBA ante Dallas Mavericks. Tras perder los dos primeros juegos, Gary Payton confrontó a O’Neal y exigió que el equipo pusiera el balón en manos de Dwyane Wade.

El resultado fue histórico: Wade dominó los siguientes cuatro partidos y Miami ganó la serie 4-2 para conquistar el primer campeonato en la historia de la franquicia.

