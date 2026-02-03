NFL respalda a Bad Bunny para el Super Bowl: “El show es para unir a la gente”

A tan solo cinco días para el Super Bowl LX, el nombre de Bad Bunny sigue generando controversia. El pasado lunes el comisionado de la NFL, Roger Goodell, dio otro espaldarazo público a la elección del puertorriqueño como artista del show de medio tiempo.

En una rueda de prensa en Santa Clara, California, Goodell fue cuestionado por reporteros por la polémica que ha generado la elección de Bad Bunny y que se ha incrementado tras sus críticas a ICE en la gala de los Grammy.

“Escucha, Bad Bunny es, y creo que eso se demostró anoche, uno de los grandes artistas del mundo y esa es una de las razones por las que lo elegimos”, dijo Goodell.

“La otra razón es que entendió la plataforma en la que estaba y esta plataforma se utiliza para unir a las personas y para poder unir a las personas con su creatividad, con sus talentos y poder usar este momento para hacer eso y creo que los artistas en el pasado lo han hecho”, añadió.

Roger Goodell spoke about Bad Bunny using his acceptance speech at the Grammys last night to protest ICE.



Roger says that Bad Bunny was chosen to help unite the country like the past performers.



"This platform is used to unite"

Goodell aseguró que el boricua entiende el propósito de una plataforma como la NFL y auguró que tendrá una “gran actuación”.

El pasado fin de semana, Bad Bunny hizo historia al ser el primer artista de habla hispana en ganar premio al Mejor Álbum del año en los Grammy. Sin embargo, abrió su discurso diciendo “ICE out”.

Desde entonces, las críticas por la elección del boricua no han cesado. El anuncio de Benito Antonio Martínez Ocasio como artista principal para el show de medio tiempo de la NFL, generó críticas.

El cantante de 31 años ha sido opositor a Trump y sus políticas. El presidente dijo en una entrevista en la cadena de noticias Newsmax que “nunca había oído hablar” de Bad Bunny y calificó la elección como “ridícula”.

Por su parte, se trata de la segunda defensa pública de la NFL al cantante. A finales de octubre, Goodell defendió la escogencia de la NFL explicando que se consideró el impacto mediático y la inmensa popularidad del puertorriqueño. “Es uno de los artistas líderes y más populares del mundo”, puntualizó.

El Super Bowl LX se disputará el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California. Se medirán los New England Patriots y Seattle Seahawks.



