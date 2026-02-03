Dueño de New England Patriots queda por fuera del Salón de la Fama

El dueño de los New England Patriots, Robert Kraft, no fue elegido para formar parte del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional de este año, según informaron varias fuentes de la liga a ESPN.

Kraft fue finalista por su contribución. Sin embargo, las fuentes consultadas por ESPN señalan que el dueño de los New England Patriots no recibió suficientes votos para ser incluido en la Clase de 2026. El finalista al Salón de la Fama fue uno de los cinco finalistas entre colaboradores, entrenadores y jugadores veteranos que participaron en un partido en el año 2000 o antes.

Al igual que Kraft, el exentrenador Bill Belichick, también finalista, no obtuvo los votos suficientes y quedó fuera del Salón de la Fama. Belichick, Roger Craig, Ken Anderson y L.C. Greenwood fueron finalistas como jugadores.

Los 50 votantes al Salón de la Fama del Fútbol Americano votan a tres de los cinco finalistas cada uno. Entre uno y tres finalistas ingresan al Salón de la Fama si obtienen 40 votos. Si ninguno alcanza los cuarenta votos, se elegirá al finalista con mayor número de votos.

La semana pasada, Kraft se refirió a la importante contribución de Belichick como entrenador y opinó que es el “mejor entrenador de todos los tiempos”.

“Como entrenador principal de los New England Patriots durante más de dos décadas, estableció el estándar de excelencia en el campo, preparación y éxito sostenido en la era de la agencia libre y el límite salarial de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL). Es el mejor entrenador de todos los tiempos y, sin lugar a dudas, merece ser elegido unánimemente para el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en su primera votación”.

El anuncio de la Clase 2026 se realizará el jueves por la noche en el NFL Honors en San Francisco.

El anuncio de la Clase 2026 se realizará el jueves por la noche en el NFL Honors en San Francisco.

