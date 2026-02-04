Supremo permite a California usar el nuevo mapa electoral que beneficia a demócratas

La Corte Suprema de EE.UU. autorizó a California a utilizar su nuevo mapa de distritos electorales en los comicios de medio término del próximo noviembre, una decisión que representa un revés para el Gobierno del presidente Donald Trump en su objetivo de retener la mayoría en el Congreso.

La mayoría de la máxima corte denegó una solicitud de emergencia del Partido Republicano de California para bloquear el plan de redistribución de distritos, que argumentaba que los mapas violaban la Constitución por basarse en sesgos raciales.

Los jueces del Supremo coincidieron en su opinión con un tribunal inferior que había descartado la querella de los republicanos.

El pasado 4 de noviembre, los votantes de California aprobaron por una mayoría (64,4 %) la Proposición 50, que busca una redistribución temporal de los mapas electorales, lo que supuso un duro golpe para la Casa Blanca y ahondó la pelea con el gobernador del estado, el demócrata Gavin Newsom.

La acción se tomó en respuesta directa a una iniciativa liderada por Trump en el estado de Texas, donde los republicanos cambiaron el mapa electoral y buscan con ello asegurar al menos cinco escaños adicionales, lo que facilitará que ese partido retenga la mayoría de la Cámara Baja en 2026.

En noviembre pasado el Supremo bloqueó temporalmente el fallo de un tribunal inferior que determinó que el plan de redistribución de distritos congresionales de Texas para 2026, impulsado por el presidente, Trump, probablemente discrimina por motivos de raza.

La decisión de este miércoles supone una amenaza al plan del presidente Trump de retener la mayoría en la Cámara de Representantes.

Los demócratas han ido en ascenso ganando elecciones en terreno republicano, como el caso de Taylor Rehmet, que ganó el sábado una elección especial para el Senado estatal de Texas, arrebatando un distrito tradicionalmente conservador que el presidente Donald Trump había ganado por 17 puntos en 2024.

Sigue leyendo:

• Tribunal bloquea el nuevo mapa electoral de Texas y apunta a sesgo racial en su diseño

• Aprueban mapa de Congreso de Indiana que favorece a partido de Trump ante comicios de 2026

• Supremo autoriza a Trump utilizar el nuevo mapa electoral de Texas