Trump dice que aprendió de Minneapolis: “Quizás podamos usar un toque un poco más suave”

El presidente Donald Trump afirmó que los tiroteos mortales ocurridos el mes pasado en Minneapolis llevaron a su administración a replantear la forma en que ejecuta las operaciones de control migratorio: “Quizás podamos usar un toque un poco más suave”, dijo en entrevista con NBC News.

“Aprendí que tal vez nos vendría bien un enfoque un poco más moderado. Pero aun así hay que ser duro”, señaló el presidente durante la conversación en la Oficina Oval.

Las declaraciones se producen tras los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses de 37 años, que murieron en incidentes separados en enero durante operativos federales en Minneapolis.

Los casos desataron una ola de críticas contra la administración y provocaron una disputa pública entre Trump y las autoridades demócratas del estado y de la ciudad.

En la entrevista, Trump también criticó -aunque en un tono más moderado de loa habitual- al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, a quienes acusó de “despotricar” contra él a pesar de las conversaciones que han mantenido.

“He llamado al gobernador. He llamado al alcalde. He hablado con ellos. He tenido conversaciones muy interesantes con ellos. Y luego los veo despotricando y delirando por ahí. Literalmente, como si no hubieran hecho ninguna llamada”, dijo a NBC.

Retiro de agentes

Este miércoles, el secretario fronterizo Tom Homan anunció el retiro de 700 agentes federales de inmigración desplegados en Minnesota. Trump confirmó en la entrevista que la decisión partió de él, aunque aclaró que respondió a una estrategia más amplia.

“Estamos esperando que liberen a los presos y nos entreguen a asesinos, narcotraficantes y a toda la gente mala que tienen detenida”, afirmó.

Además, el mandatario volvió a cargar contra la política migratoria del expresidente Joe Biden, asegurando que durante su mandato ingresaron al país unos 25 millones de inmigrantes indocumentados, una cifra que ha repetido en otras ocasiones.

“Permitimos la entrada a nuestro país a gente que ningún país aceptaría. Y los estamos sacando”, aseveró.

Sin embargo, datos oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza indican que el número real de cruces irregulares durante ese periodo fue de aproximadamente 7,4 millones.

Pese a la corrección en el tono, Trump dejó claro que no planea abandonar su línea dura en inmigración. “Estamos lidiando con criminales muy duros”, dijo.

