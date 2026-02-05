Abogada de Queens Defenders robó más de $100,000 dólares al grupo: confesión escandalosa en Nueva York

Lori Zeno, cofundadora y ex directora ejecutiva de Queens Defenders, admitió ante un tribunal federal haber robado más de $100,000 dólares de la organización sin fines de lucro financiada con fondos públicos que brinda servicios de defensa legal a neoyorquinos pobres.

Zeno se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico y le dijo a un juez federal que ella y su pareja, el ex presidiario Rashad Ruhani, usaron una tarjeta de crédito de la organización para financiar vacaciones de lujo, compras de ropa de diseñador y visitas a restaurantes de alta gama. La pareja también presentó facturas fraudulentas a la organización para que pagara el alquiler de su apartamento en Astoria, alegando que la vivienda se utilizaba para clientes.

“En realidad, no eran gastos de negocios”, admitió el martes Zeno, de 65 años. “Lo hice intencionalmente para obtener dinero al que sabía que no tenía derecho”. Zeno ahora se enfrenta a una pena de entre cuatro y cinco años de prisión, destacó Queens Eagle.

Según su propia definición, Queens Defenders representa a personas que han sido acusadas de un delito en ese condado y no pueden permitirse contratar un abogado.

La declaración de culpabilidad de Zeno se produce casi exactamente un año después de que la junta directiva de Queens Defenders la suspendiera de su cargo, prohibiéndole a la ex directora ejecutiva -a quien la organización le había pagado un salario de más de medio millón de dólares el año anterior- entrar a los edificios de la organización y hablar con sus ex empleados.

El motivo de su despido no se conoció hasta junio de 2025, cuando Zeno y Ruhani, quien también trabajaba en Queens Defenders, fueron arrestados y acusados ​​de robar decenas de miles de dólares de la organización. Durante los meses siguientes la magnitud del robo aumentó.

Si bien Zeno admitió haber robado al menos $150,000 dólares de la organización, una cantidad que tendrá que reembolsar, la pareja fue acusada por los fiscales en diciembre de haber sustraído más de $400,000 dólares.

“La acusada traicionó y abusó descaradamente de su posición de confianza como directora de una organización sin fines de lucro, robando fondos que estaban destinados a servicios legales para clientes desfavorecidos y miembros de la comunidad, y luego gastando esos fondos en artículos de lujo y vacaciones costosas”, dijo el fiscal federal Joseph Nocella en un comunicado.

El abogado de Zeno, Steven Legon, declaró que la audiencia de declaración de culpabilidad representó un “momento muy triste para Lori Zeno”, a quien describió como una “abogada consumada”.

La acusada ejerció la abogacía durante unos 30 años y contribuyó a fundar Queens Defenders en la década de 1990, cuando el entonces alcalde Rudy Giuliani buscaba organizaciones de defensores públicos no sindicalizadas para que se hicieran cargo de los contratos municipales que hasta entonces tenía la The Legal Aid Society, cuyos abogados se preparaban para ir a la huelga.

Zeno permaneció en la organización durante décadas y asumió su dirección en 2018, cuando fue nombrada directora ejecutiva. Su gestión al frente de Queens Defenders estuvo marcada por tensiones con los abogados y el personal de la organización.

En 2021 fue acusada de despedir a dos empleados por intentar sindicalizar al grupo de defensa pública y, en una demanda presentada ese mismo año por una ex trabajadora, Zeno fue acusada de fomentar un “ambiente laboral abusivo”.

Su caída comenzó en junio de 2024, poco después de que comenzara su relación con Ruhani. Zeno lo contrató en 2023, aproximadamente un año después de que este cumpliera una condena de 26 años de prisión por robo.

Zeno y Ruhani, quienes estaban legalmente casados ​​con otras personas, contrajeron matrimonio en una ceremonia religiosa no reconocida por el estado, según los fiscales. Para celebrar su boda la pareja viajó a Bali (Indonesia) para una luna de miel de 10,000 dólares pagada con fondos de Queens Defenders. Supuestamente sus gastos ilegales continuaron a su regreso a Nueva York.

Aunque su abogado Legon se negó a comentar directamente sobre la declaración de culpabilidad del martes, dijo que Zeno tendría “mucho que decir en la sentencia” programada para el 20 de abril.

Ruhani no ha indicado que planee declararse culpable en el caso y actualmente está previsto que vaya a juicio en junio. A diferencia de Zeno, él ha estado detenido en el Centro de Detención Metropolitana (MDC) de Brooklyn desde su arresto el año pasado.

Una tercera acusada, Kimberly Osorio, se enfrenta a acusaciones de haber ayudado a Ruhani a ocultar un teléfono celular a las autoridades federales cuando comenzaron a realizar arrestos en el caso. Ella se declaró no culpable en diciembre.

Queens Defenders es una de las varias organizaciones sin fines de lucro que reciben fondos a través de contratos municipales, estatales y federales para representar a acusados ​​que no pueden pagar un abogado, detalló The New York Times.

Cuando Zeno fue despedida el año pasado después de que la organización informara que una auditoría forense independiente había revelado “varias irregularidades”, la alcaldía reasignó los casos de la organización a otro grupo de abogados públicos, Brooklyn Defenders.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.