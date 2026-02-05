Denny’s suma cierres y mantiene su plan de clausurar 150 locales

La cadena de restaurantes estilo diner Denny’s enfrenta un periodo de cierres y reestructuración que ha despertado preocupación entre empleados y clientes, luego de que varias sucursales cerraran sin previo aviso.

Durante las últimas semanas, dos restaurantes de la marca ubicados en Grand Rapids y Kalamazoo, Michigan, dejaron de operar de manera repentina.

Ambos locales fueron eliminados del sitio web corporativo y aparecen como cerrados permanentemente en buscadores digitales.

Ex trabajadores señalaron que los problemas operativos se arrastraban desde meses atrás.

Según contaron, el sistema de calefacción en la parte trasera de los establecimientos estuvo descompuesto durante aproximadamente tres meses, obligando al personal a laborar en condiciones de frío extremo.

Uno de los exempleados explicó que el cierre final llegó después de que la calefacción dejó de funcionar en el área frontal hace aproximadamente una semana, declaración recogida por el medio local News8.

Actualmente, las puertas de ambos inmuebles permanecen con candados visibles y sin actividad comercial.

Antecedentes de quiebra del franquiciatario

Registros judiciales muestran que el propietario de estas dos franquicias, identificado en documentos como Denn-Ohio, se acogió al Capítulo 11 de bancarrota en 2023.

En ese momento, el grupo administraba 10 sucursales en la región del Medio Oeste.

A pesar de la situación financiera, los restaurantes de Michigan continuaron operando durante años, incluso después de haber sido construidos en 1979 (Kalamazoo) y 1981 (Grand Rapids), según archivos de propiedad.

Plan de cierres y venta millonaria

Los cierres recientes se suman a un anuncio corporativo realizado a finales del año pasado, cuando la empresa informó que cerraría 150 restaurantes en todo Estados Unidos como parte de una estrategia de reorganización posterior a una venta multimillonaria.

La compañía, fundada en California en 1953, fue adquirida en diciembre de 2025 por $620 millones por un grupo integrado por Capital Advisors, Treville Capital Group y Yadav Enterprises.

La administración distrital ha señalado que muchos de los cierres responden a bajas ventas y falta de rentabilidad, situación que dejó a numerosos trabajadores sin empleo.

Un caso similar ocurrió en North Platte, donde un restaurante cerró definitivamente apenas tres semanas antes de Navidad.

La gerente del local, Ashlee Fisher, declaró a KNOP News: “Hoy los líderes distritales llegaron para decirnos que cerrarían la tienda con efecto inmediato. Varias personas se quedarán sin trabajo”.

Fisher dijo que el cierre fue acelerado y que el establecimiento quedó vacío en cuestión de horas.

Explicó además que la sucursal llevaba un año con dificultades para cubrir turnos nocturnos, y que estaban pagando más para mantener abierta la tienda y no estaban obteniendo ganancias.

Estrategia corporativa y contexto del sector

La directora ejecutiva de Denny’s, Kelli F. Valade, ya había anticipado en agosto, durante la llamada de resultados del segundo trimestre, que la empresa continuaría con una estrategia previamente comunicada para cerrar restaurantes de bajo rendimiento.

Detalló que el enfoque comenzó en 2023 y que se diseñó con el objetivo de optimizar la salud del sistema de franquicias y regresar a un crecimiento plano o positivo hacia 2026.

Añadió que racionalizar el portafolio fue lo correcto y estamos viendo los resultados esperados de este proceso.

Este panorama coincide con ajustes similares en otras cadenas de restaurantes.

Red Robin, por ejemplo, también ha reducido operaciones debido a deudas acumuladas, cerrando su local en Nueva Jersey a finales de 2025.

