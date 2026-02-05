Despidos de enero fueron los más altos para un inicio de año desde 2009

El arranque del año mostró señales de enfriamiento en el mercado laboral de Estados Unidos, con un fuerte aumento en los anuncios de recortes de personal y, al mismo tiempo, una caída marcada en las intenciones de contratación por parte de las empresas.

De acuerdo con un informe publicado por la firma de recolocación laboral Challenger, Gray & Christmas, los empleadores estadounidenses anunciaron 108,435 despidos durante enero, cifra que representa un incremento del 118% respecto al mismo mes del año anterior y un aumento del 205% en comparación con diciembre de 2025.

Este volumen convirtió al mes en el enero con más recortes de personal desde 2009, periodo en el que la economía aún enfrentaba las secuelas de la crisis financiera global.

Por otro lado, las compañías comunicaron únicamente 5,306 nuevas contrataciones previstas, el registro más bajo para un mes de enero desde que la firma comenzó a recopilar estos datos en 2009.

La caída también se reflejó frente al año previo, con una disminución del 13% respecto a enero de 2025, y un descenso aún mayor del 49% frente a diciembre.

Andy Challenger, experto en temas laborales y director de ingresos de la firma, explicó: “Generalmente vemos un alto número de recortes de empleo en el primer trimestre, pero este es un total elevado para enero”.

“Significa que la mayoría de estos planes se establecieron a finales de 2025, lo que indica que los empleadores son menos optimistas sobre las perspectivas para 2026”, añadió.

Sectores más afectadosDespidos de enero alcanzan máximo desde 2009 EEUU

Los despidos anunciados no se distribuyeron de forma uniforme entre industrias. El sector de transporte encabezó la lista, impulsado principalmente por la decisión de UPS de eliminar más de 30,000 puestos de trabajo.

En segundo lugar se ubicó el sector tecnológico, influido por el anuncio de Amazon de recortar alrededor de 16,000 empleos, en su mayoría administrativos o corporativos.

Otras compañías como Dow Inc. también comunicaron reducciones de plantilla, elevando la percepción de presión en el mercado laboral.

Contraste con datos oficiales

Aunque los anuncios de despidos crecieron, las cifras gubernamentales todavía no reflejan un deterioro generalizado.

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que concluyó el 31 de enero alcanzaron 231,000 casos ajustados por temporada, el nivel más alto desde principios de diciembre.

Sin embargo, especialistas señalaron que parte de ese incremento pudo estar relacionado con una intensa tormenta invernal que afectó a varias regiones del país, por lo que la tendencia de largo plazo continúa siendo más baja que en meses anteriores.

Por otro lado, registros del Departamento de Trabajo bajo las regulaciones Worker Adjustment and Retraining Notification indican que más de 100 empresas notificaron despidos significativos durante enero, lo que respalda la percepción de un aumento real en los ajustes de personal.

Vacantes y nuevas contrataciones a la baja

El debilitamiento también se observó en la disponibilidad de empleos.

En un reporte independiente, la Oficina de Estadísticas Laborales informó que las vacantes laborales cayeron en diciembre a 6.54 millones, lo que representó una reducción de 386,000 posiciones en un solo mes y más de 900,000 menos que en octubre.

Este nivel es el más bajo desde septiembre de 2020.

La relación entre puestos disponibles y personas desempleadas también se redujo a 0.87 vacantes por cada trabajador sin empleo, una caída considerable frente al punto máximo de más de 2 vacantes por persona que se registró a mediados de 2022.

De manera paralela, la firma ADP reportó que los empleadores privados añadieron apenas 22,000 nuevos empleos en enero, reforzando la idea de una desaceleración en la generación de oportunidades laborales.

