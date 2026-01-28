Amazon recorta 16,000 empleos en EE.UU. y cierra tiendas Amazon Go y Fresh: cómo impacta al trabajo, consumo y economía

Amazon, uno de los mayores empleadores privados de Estados Unidos, anunció un nuevo recorte de 16,000 empleos corporativos y el cierre de todas sus tiendas Amazon Go y Amazon Fresh. La decisión refleja un ajuste profundo en su modelo de negocio y tiene efectos directos en el mercado laboral, el consumo y la competencia en el país.

¿Cuántos empleos está recortando Amazon y por qué importa?

Amazon confirmó una nueva ronda de despidos que afecta a unos 16,000 trabajadores corporativos, principalmente en Estados Unidos. Con este anuncio, la empresa suma decenas de miles de recortes en los últimos meses, en un contexto de desaceleración del crecimiento y mayor presión para reducir costos.

Estos empleos no aplican a repartidores ni a personal de centros de distribución, sino a puestos administrativos, tecnológicos y de gestión, tradicionalmente mejor remunerados. Para el lector en EE.UU., esto importa porque impacta directamente en el empleo profesional, uno de los motores del consumo y la estabilidad económica en muchas ciudades.

Amazon argumenta que busca simplificar su estructura interna, eliminar el volumen de su estructura burocrática y redirigir recursos hacia áreas consideradas estratégicas, como inteligencia artificial, computación en la nube y automatización.

¿Qué trabajadores y sectores se ven más afectados?

Los recortes afectan a empleados corporativos en distintas áreas, desde tecnología hasta operaciones internas. Aunque Amazon no detalló todos los departamentos, el impacto se concentra en perfiles profesionales que durante años fueron altamente demandados en el sector tecnológico.

Efectos clave en el empleo:

Mayor competencia por vacantes corporativas en el mercado laboral

en el mercado laboral Presión a la baja en salarios de ciertos perfiles tech y administrativos

Incertidumbre para trabajadores que aún conservan su empleo, ante posibles nuevos ajustes

Para muchos hogares, menos estabilidad laboral significa menos gasto en consumo, especialmente en bienes duraderos, servicios y entretenimiento.

¿Por qué Amazon también está cerrando Amazon Go y Amazon Fresh?

En paralelo a los despidos, Amazon anunció que cerrará todas sus tiendas físicas Amazon Go y Amazon Fresh en Estados Unidos. La empresa reconoció que estos formatos no lograron ser rentables a gran escala, pese a la inversión en tecnología sin cajeros y experiencia de compra automatizada.

Este movimiento confirma un cambio de estrategia: Amazon se aleja del retail físico experimental y refuerza su apuesta por el comercio digital y la entrega a domicilio. Algunas ubicaciones podrían transformarse en tiendas Whole Foods, una marca que sí ha mostrado mayor estabilidad dentro del grupo.

¿Cómo afecta esto al consumidor en EE.UU.?

Para los consumidores, el impacto es mixto:

Menos opciones de compra presencial en barrios donde operaban Amazon Go o Fresh

en barrios donde operaban Amazon Go o Fresh Mayor dependencia de la compra online de alimentos , con entregas a domicilio

, con entregas a domicilio Posible aumento en costos de envío o membresías, dependiendo de la ciudad y la demanda

Aunque Amazon seguirá ofreciendo compras de supermercado en línea, el cierre de tiendas físicas reduce la competencia directa con supermercados tradicionales, lo que puede influir en precios y promociones locales.

Impacto económico indirecto: empleo, consumo e inversión

Empleo

La combinación de despidos corporativos y cierre de tiendas implica menos puestos de trabajo tanto en oficinas como en retail. Esto puede afectar economías locales, especialmente en ciudades donde Amazon concentraba personal administrativo.

Consumo

Menos empleo y mayor incertidumbre laboral suelen traducirse en consumidores más cautelosos, que reducen gastos no esenciales. Esto puede impactar sectores como vivienda, automóviles y servicios.

Inversión

Amazon planea redirigir capital hacia áreas de mayor rentabilidad, como la nube y la inteligencia artificial. Para el mercado, esto envía una señal clara: incluso las grandes tecnológicas están priorizando eficiencia y retornos, lo que puede influir en decisiones de inversión en todo el sector.

¿Qué dice esto sobre la economía de EE.UU.?

El ajuste de Amazon no ocurre en aislamiento. Otras grandes empresas tecnológicas han anunciado recortes de personal y menor contratación, reflejando una economía que sigue creciendo, pero a un ritmo más moderado.

Para el lector, esto se traduce en:

Un mercado laboral menos dinámico en tecnología y corporativos

en tecnología y corporativos Más competencia por empleos bien pagados

Empresas más cautelosas con nuevas inversiones y expansiones físicas

Ganadores y perdedores del ajuste de Amazon

Ganadores

Empresas rivales de supermercados físicos, como Walmart o cadenas regionales

Servicios de logística y entrega a domicilio

Segmentos tecnológicos de alto valor dentro de Amazon, como la nube

Perdedores

Trabajadores corporativos despedidos o en riesgo

Empleados de tiendas Amazon Go y Fresh

Consumidores que preferían la compra presencial rápida y sin filas

Preguntas clave / FAQ

¿Cuántos empleos está recortando Amazon en Estados Unidos?

Amazon anunció el recorte de 16,000 empleos corporativos, principalmente en EE.UU.

¿Amazon seguirá contratando pese a los despidos?

Sí, la empresa afirma que continuará contratando en áreas estratégicas, aunque a un ritmo menor.

¿Por qué Amazon cierra Amazon Go y Amazon Fresh?

Porque estos formatos no fueron rentables y no encajan con su nueva estrategia de eficiencia.

¿Afectará esto los precios de los alimentos?

No de forma inmediata, pero menos competencia física podría influir en precios locales.

¿Amazon seguirá vendiendo comestibles?

Sí, a través de compras en línea y Whole Foods, con énfasis en entregas a domicilio.

Conclusión

Los despidos masivos y el cierre de tiendas confirman que Amazon está entrando en una nueva fase de ajuste, con impacto real en empleo, consumo y competencia en Estados Unidos. El escenario apunta a un mercado laboral más exigente y a consumidores que deberán adaptarse a menos opciones físicas y mayor dependencia del comercio digital.

