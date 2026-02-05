Dominicano Emmanuel Clase habría amañado lanzamientos en 48 juegos en fraudes de apuestas de MLB

El lanzador dominicano de los Cleveland Guardians, Emmanuel Clase, enfrenta acusaciones más amplias de lo que inicialmente revelaron los fiscales federales, tras un documento judicial presentado el jueves que señala que el relevista habría realizado lanzamientos manipulados en al menos 48 partidos durante un período de dos años, presuntamente para beneficiar a apostadores.

En la acusación formal revelada en noviembre, los fiscales federales habían identificado solo nueve partidos en los que Clase supuestamente incurrió en esta práctica.

Sin embargo, un nuevo escrito presentado por el abogado de Luis Ortiz, compañero de equipo de Clase y señalado como co-conspirador, sostiene que el Gobierno ahora atribuye al cerrador dominicano una conducta ilícita en unos 48 encuentros, muchos más de los estipulados inicialmente.

Indicted Cleveland Guardians pitcher Emmanuel Clase is accused of throwing suspect pitches to benefit bettors in at least 48 games over two years, significantly more than was initially revealed by federal prosecutors, according to a court document filed Thursday. — David Payne Purdum (@DavidPurdum) February 6, 2026

Clase habría conspirado con apostadores entre 2023 y 2025

El abogado de Ortiz, Cristos N. Georgalis, solicitó al tribunal que los casos de ambos lanzadores sean separados, argumentando que existen niveles de responsabilidad claramente distintos y que su defendido no podría recibir un juicio justo si ambos procesos continúan unidos.

Según el documento, Ortiz estaría implicado únicamente en dos juegos de junio de 2025, mientras que Clase habría conspirado con apostadores entre 2023 y 2025.

Georgalis sostuvo que presentar ante un jurado 26 meses de supuesta actividad criminal atribuida a Clase, incluyendo lanzamientos sospechosos en decenas de juegos, comunicaciones frecuentes con apostadores, transferencias de dinero y coordinación de apuestas ilegales, podría provocar que Ortiz sea considerado culpable por asociación.

Clase participó en 197 partidos de temporada regular entre 2023 y julio de 2025, cuando MLB lo colocó en licencia administrativa no disciplinaria en medio de la investigación por apuestas. De confirmarse las acusaciones, el lanzador habría manipulado su desempeño en aproximadamente una cuarta parte de esos encuentros.

Pena de hasta 20 años de prisión

Otro documento judicial revela que un juez solicitó al Gobierno entregar a la defensa de Clase las pruebas relacionadas con los lanzamientos considerados sospechosos. Según el acta, el propio jugador ha identificado al menos 250 lanzamientos sobre los cuales se realizaron apuestas, por lo que el tribunal instó a los fiscales a revelar cualquier evidencia adicional incluida en la supuesta conspiración.

Tanto Clase como Ortiz se declararon no culpables de los cargos de conspiración para fraude electrónico, fraude de servicios honestos, lavado de dinero y conspiración para influir en eventos deportivos mediante sobornos. Los cargos más graves contemplan penas de hasta 20 años de prisión.

De acuerdo con los fiscales, ambos lanzadores habrían recibido miles de dólares en sobornos para ayudar a dos apostadores no identificados, residentes en la República Dominicana, a obtener ganancias de al menos US$460,000 dólares, apostando al resultado y velocidad de determinados lanzamientos.

