Dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz enfrentarán a la justicia de New York en mayo

El escándalo que sacudió a los Cleveland Guardians y a toda la MLB ya tiene fecha para su siguiente capítulo.

Los lanzadores dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz enfrentarán un juicio federal en mayo, luego de ser acusados de manipular lanzamientos para favorecer a apostadores.

La jueza Kiyo Matsumoto, del Distrito Este de Nueva York, confirmó que la selección del jurado comenzará el 4 de mayo, dejando abierta la posibilidad de adelantar la apertura del juicio si ambas partes están listas. Se espera que el proceso tenga una duración aproximada de dos semanas, según estimó el fiscal asistente Sean Sherman.

Emmanuel Clase, the all-star pitcher for the Cleveland Guardians was indicted in November of 2025 on federal charges including conspiracy to influence sporting contests through bribery, money laundering and wire fraud in a scheme to rig pitches for sports bettors pic.twitter.com/ytPdbMx6Bm — Complex Sports (@ComplexSports) December 2, 2025

El ambiente en la sala fue sobrio. Tanto Emmanuel Clase como Luis Ortiz asistieron a la audiencia, pero evitaron hacer declaraciones al salir del tribunal. Sus abogados también se mostraron reservados, pues ambos peloteros continúan defendiendo su inocencia y han rechazado las acusaciones desde el primer momento. Por ahora, deberán volver a corte el 15 de enero, fecha de su próxima comparecencia.

¿De qué se les acusa a Clase y Ortiz?

Los cargos son severos y múltiples. Ambos pitchers enfrentan imputaciones por conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para influir resultados deportivos mediante sobornos.

De acuerdo con la investigación federal, los lanzadores habrían aceptado miles de dólares para manipular el resultado de apuestas relacionadas con la velocidad y tipo de lanzamientos durante juegos de la MLB.

Según los fiscales, Emmanuel Clase comenzó a colaborar con dos apostadores en la República Dominicana desde 2023, compartiendo información anticipada sobre ciertos lanzamientos. En algunos casos, habría ejecutado lanzamientos diseñados para perder apuestas específicas, como tirar bolas deliberadas en el primer pitcheo de un turno.

Las autoridades aseguran que esas acciones permitieron que los apostadores ganaran más de $400,000 dólares en apuestas fraudulentas. Más tarde, en 2024, Clase habría invitado a Luis Ortiz a sumarse al esquema. El serpentinero supuestamente acordó lanzar bolas en momentos clave de dos juegos, también a cambio de sobornos.

Los abogados defensores aseguran que los pagos enviados desde la isla caribeña tenían motivaciones legales y no correspondían a apuestas manipuladas.

Video via ABC of #Guardians pitchers Emmanuel Clase and Luis Ortiz arriving at court this morning @WEWS pic.twitter.com/LyP7xKKD9s — Mason Horodyski (@MasonHorodyski) December 2, 2025

¿Qué sigue para Emmanuel Clase y Luis Ortiz?

Aunque hasta ahora no existen conversaciones formales sobre un acuerdo de culpabilidad, los fiscales ya enviaron cientos de gigabytes de evidencia digital a los abogados defensores. Con el inicio del juicio programado para mayo, el caso promete convertirse en uno de los procesos legales más observados del deporte estadounidense.

Será entonces cuando un jurado decida el futuro de dos peloteros que hasta hace poco vivían su mejor momento en las Grandes Ligas, y que hoy enfrentan un escándalo que podría cambiar sus carreras para siempre.

