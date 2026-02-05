Draco Malfoy de Harry Potter, el amuleto del Año Nuevo chino

Hay guiños culturales que nadie ve venir hasta que se vuelven virales. Con el Año del Caballo acercándose, el nuevo talismán de buena fortuna en China no surge del folclor tradicional ni de la astrología oriental, sino de los pasillos de Hogwarts. Sí: Draco Malfoy, de Harry Potter, terminó convertido en un inesperado protagonista de la temporada festiva.

Todo empezó con un detalle lingüístico que los fans no tardaron en aprovechar. En mandarín, “Malfoy” se translitera como “Ma Er Fu”. La primera palabra, “Ma”, significa caballo. La última, “Fu”, se asocia con la buena fortuna. Juntas, suenan como un mensaje directo para el Año Nuevo: los caballos traen suerte. La combinación perfecta para un fenómeno que hoy llena redes, hogares y centros comerciales.

Del villano de Rowling a figura festiva

Los videos que circulan en plataformas chinas muestran a familias decorando sus casas con los tradicionales fai chun o chunlian, esos carteles rojos que desean prosperidad y bienestar. Pero este año, entre los trazos dorados de buenos augurios, se cuela la sonrisa altiva del estudiante más famoso de Slytherin.

El gesto tiene un toque lúdico y otro simbólico. El Año del Caballo empezará el 17 de febrero, justo cuando termina el Año de la Serpiente, un animal que también conecta con Malfoy por el imaginario de su casa en Hogwarts. El resultado: un villano literario reinterpretado como ícono de suerte.

La franquicia Harry Potter lleva años cosechando éxito en China. Según datos citados por la cadena estatal CCTV, se habían vendido casi 10 millones de ejemplares traducidos antes de la publicación del último libro en 2007. Y cuando en 2020 se reestrenó la primera película remasterizada, la agencia estatal Xinhua reportó una taquilla de $27,6 millones dólares.

Tom Felton se suma a la fiebre

El propio Tom Felton, actor que interpretó a Malfoy por una década, celebró el fenómeno. A través de Instagram compartió la imagen de una enorme pancarta con su personaje colgada en el atrio de un centro comercial chino, reafirmando que este cruce cultural ya no tiene vuelta atrás.

En Douyin (la versión china de TikTok) un breve video muestra a alguien pegando un fai chun con el rostro de Malfoy en la puerta de su nevera. La publicación superó 60.000 “me gusta”, y un usuario comentó: “Eres un genio”.

Ese mismo ingenio ha inspirado a otros a convertir la tendencia en negocio: los carteles ya se venden en plataformas como Pinduoduo, donde un comprador escribió: “Ha llegado el fu”. Otro agregó: “Tráeme algo de fortuna en 2026, joven maestro”.

Sin imaginarlo, y entre superstición, humor y nostalgia pop, Draco Malfoy se transformó en uno de los rostros más comentados del Año Nuevo Lunar.

Sigue leyendo:

Coffee Mate acaba de lanzar crema para café y crema de espuma fría inspirada en Harry Potter

Daniel Radcliffe envió carta al nuevo protagonista de la serie “Harry Potter”

Daniel Radcliffe envía emotiva carta a Dominic McLaughlin, protagonista de la serie de ‘Harry Potter’